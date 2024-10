Nintendo Switch erhält neues System-Update

Nintendo hat ein neues System-Update für die Nintendo Switch, Switch Lite und OLED-Modelle herausgebracht, das die Systemstabilität verbessert. Das vorherige Update, Version 18.1.0, wurde im Juni 2024 veröffentlicht. Jenes ermöglichte das Teilen von Screenshots auf X (ehemals Twitter) und Smash World direkt über das Home-Menü. Insgesamt gab es in diesem Jahr vier Updates für die Konsolen. Mit neuen Veröffentlichungen wie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, dem bevorstehenden Stray-Port und den Indie-Spielen Neva und Europe bleibt die Plattform weiterhin sehr erfolgreich. Echoes of Wisdom hat einen starken Start hingelegt und sich dank der neuen Perspektive, der an Links Awakening angelehnten Grafik und der Fortsetzung des Open-World-Formats zu einem wichtigen Teil der Zelda-Reihe entwickelt.

Die Patch Notes für Version 19.0.0, die auf Nintendos offizieller Website veröffentlicht wurden, sind diesmal sehr knapp gehalten:

Solche Verbesserungen sind in den meisten Switch-Updates üblich. Der bekannte Dataminer OatmealDome hat jedoch genauer hingeschaut und festgestellt, dass „jede Systemkomponente aktualisiert wurde“. Er erklärt, dass dies „bei größeren Updates normal ist, da das gesamte Betriebssystem mit einer neueren SDK-Version neu erstellt wird“. Einige Nintendo-Fans waren angesichts der bevorstehenden Ankündigung der Switch 2 überrascht, dass weiterhin System-Updates für die aktuellen Konsolen veröffentlicht werden.

[Nintendo Switch Firmware Update]

19.0.0 is now out. 🧵

Pretty much every system component was updated. This is normal for major updates, as the entire OS is rebuilt with a newer SDK version.

It’ll probably take a bit for those smarter than me to investigate the exact changes.

— OatmealDome (@OatmealDome) October 8, 2024