Nintendo bringt Wecker auf den Markt

Während die Gaming-Welt gespannt auf die Enthüllung des Switch-Nachfolgers wartet, hat Nintendo eine ganz andere Art von Hardware angekündigt. Einen Wecker, der Sounds aus verschiedenen Nintendo-Spielen abspielt. Seit der Präsident Shuntaro Furukawa Anfang des Jahres die Ankündigung gemacht hat, warten Fans gespannt auf die offizielle Enthüllung der nächsten großen Konsole des Unternehmens. Bisher gibt es jedoch nur unbestätigte Leaks und Gerüchte. Offiziell soll die Switch 2 noch vor Ende des aktuellen Geschäftsjahres im März 2025 vorgestellt werden. Andere Berichte behaupten, dass die Enthüllung noch in diesem Jahr stattfinden könnte.

In der Zwischenzeit hat Nintendo viele neue Spiele und Produkte für 2024 und darüber hinaus geplant. Darunter Titel wie Mario & Luigi: Brothership und Super Mario Party Jamboree. In den letzten Jahren hat sich das japanische Unternehmen auch auf Lifestyle-Produkte wie Pokémon Sleep konzentriert, eine mobile App, die das Schlafverhalten der Spieler überwacht und je nach Schlafdauer neue Pokemon freischaltet. Jetzt hat Nintendo ein neues Gerät vorgestellt, das das Aufwachen am Morgen noch angenehmer machen soll: die Nintendo Sound Clock Alarmo. Dieser Wecker spielt Musik und Geräusche aus beliebten Spielen wie Super Mario Odyssey, Splatoon 3 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild ab.

Folge uns bei Google News

Nintendo veröffentlicht den Alarmo – einen Wecker!?

Wie bei den meisten Weckern wird die Musik zu einer bestimmten Uhrzeit abgespielt. Der rund 100 Euro teure Alarmo geht jedoch noch einen Schritt weiter und spielt Soundeffekte im Rhythmus der Bewegungen des Benutzers ab, um ihn aus dem Bett zu locken. Sobald der Benutzer aufsteht, ertönt eine triumphale Fanfare, die das Ende des Weckers signalisiert. Alarmo ist vielleicht nicht die große Ankündigung, auf die Fans das ganze Jahr über gewartet haben. Aber es klingt nach einer lustigen und innovativen Art, den Tag für Gaming-Fans zu beginnen. Der neu angekündigte Wecker von Nintendo ist derzeit als Early Access für Nintendo-Switch-Online-Mitglieder in den USA und Kanada sowie im Nintendo New York Store erhältlich. Eine breitere Veröffentlichung im Einzelhandel ist für Anfang 2025 geplant.