Nintendo hat in den letzten Tagen verschiedene Updates für seine internen Richtlinien angekündigt, darunter auch umstrittene Community-Turnierregeln. Nun hat das Unternehmen neue Inhaltsrichtlinien vorgestellt, die darauf abzielen, gegen Online-Inhalte vorzugehen, die als Verletzung des urheberrechtlich geschützten Materials von Nintendo angesehen werden. Diese neuen Richtlinien lassen viel Raum für Interpretation, was Nintendo in Zukunft kontrollieren könnte.

Die aktualisierten Richtlinien wurden erstmals von gamesindustry.biz aufgedeckt.

Was könnte Nintendo in Zukunft stärker sanktionieren?

Die neuen Inhaltsrichtlinien könnten dazu führen, dass Nintendo gegen Videos über Emulatoren, Retro-Konsolen und Social-Media-Beiträge über “dataminierte” Inhalte vorgeht. Besonders problematisch ist ein Abschnitt in den Richtlinien, der sich auf “Inhalte, die nicht autorisierte Spielekonsolen und/oder nicht von Nintendo lizenzierte Software enthalten und/oder Videos, Bilder, Tonquellen usw. enthalten, die nicht im regulären Gameplay verwendet werden können und durch das Spiel extrahiert werden.” Software über Data Mining oder andere Methoden” bezieht.

Dieser Abschnitt hat viele Entwickler besorgt gemacht, insbesondere diejenigen, die sich mit geleakten Nintendo-Inhalten beschäftigen. Nintendo behält sich das Recht vor, jeden zu verfolgen, der Inhalte “über Data Mining oder andere Methoden” extrahiert. Sollte ein Verstoß festgestellt werden, kündigt Nintendo an, mit seinen Drittpartnern zusammenzuarbeiten, um die Entfernung solcher Inhalte zu erreichen. Diese Maßnahmen gelten sowohl für Uploads als auch für Livestreaming.

Ob du Nintendo-Inhalte erstellst oder einfach nur als Leser/Beobachter involviert bist, es ist ratsam, die neuen Richtlinien (via Nintendo Japan in englischer Sprachausgabe) gründlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du über alle Änderungen informiert bist. Obwohl diese Maßnahmen angesichts der Bedeutung von geistigem Eigentum nicht überraschend sind, ist es dennoch wichtig zu verstehen, wie ein Unternehmen wie Nintendo seine Inhalte und Rechte schützt.

Nintendo stellt neue Regeln für Community-Turniere auf

Die neuen Vorschriften legen strenge Regeln und Beschränkungen fest, die von Gruppen zu befolgen sind, die weltweit kleine Community-Turniere organisieren möchten. Einige der Erwartungen sind gerechtfertigt, wie die Forderung nach einem Verbot von Belästigung und Diskriminierung, oder das Untersagen von Glücksspielen sowie dem Konsum von Alkohol und Drogen. Allerdings gibt es auch einige neue Regeln, die bei Fans auf wenig Begeisterung stoßen.

Eine der Hauptkritikpunkte der Fans betrifft das Verbot von Community-Turnieren mit mehr als 200 Präsenzspielern oder 300 Online-Spielern. In den sozialen Medien hat diese Regelung für Aufregung gesorgt, da sie zu kleineren Spielerpools und geringerem allgemeinem Interesse führen dürfte. Darüber hinaus wurden strenge Vorschriften hinsichtlich der Teilnahmegebühren festgelegt, wobei die Spielergebühren 20 US-Dollar (ca. 19 Euro) nicht überschreiten dürfen und die Zuschauer bei Präsenzveranstaltungen maximal 15 US-Dollar (etwas über 14 Euro) zahlen dürfen. Diese Gebühren sollen ausschließlich zur Deckung der Veranstaltungskosten verwendet werden und dürfen nicht für Preisvergaben eingesetzt werden. Bei Online-Events sind Zuschauergebühren überhaupt nicht mehr zulässig. Auch die Regelungen für mögliche Preisgelder sind streng und betreffen den Gesamtwert der Preise sowie “Nintendo-Produkte, die nicht in der Region erhältlich sind, in der das Community-Turnier stattfindet.”

Keine anderen Controller, außer die von Nintendo erlaubt…

Besonders bedenklich ist die Regel, dass “Spielkonsolen, Zubehör und Software, die nicht von Nintendo lizenziert sind,” bei Turnieren verboten sind. Das bedeutet im Klartext, dass die Nutzung von Drittanbieter-Controllern nicht erlaubt ist. Einige Kritiker argumentieren, dass dies die Verwendung von barrierefreien Steuerungsoptionen blockieren und letztendlich Spieler von der Teilnahme an Community-Turnieren ausschließen würde. In Sachen Barrierefreiheit macht Nintendo hier keinen Gefallen!

Warum sollten Nintendo-Turniere überhaupt noch stattfinden? Es ist unklar, ob Nintendo bei diesen Entscheidungen flexibel ist oder ob die neuen Regeln endgültig sind. Viele argumentieren, dass die Regeln die Organisatoren davon abhalten werden, Nintendo-Turniere überhaupt noch zu veranstalten. Spiele wie Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 3 sind zwar sehr beliebt, aber es ist möglich, dass Organisatoren auf Spiele mit weniger strikten Vorschriften umsteigen werden.