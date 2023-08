Super Smash Bros. Ultimate: Fortsetzung wird noch dauern

Es scheint noch keine Pläne bei Nintendo zu geben.

Nintendo Switch Fakten

Entwickler: Nintendo Publisher: Nintendo Genre: Hardware Release: 03/03/2017 Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo Switch

Masahiro Sakurai, der Regisseur und Produzenten von Super Smash Bros. Ultimate, welcher sich auch für alle anderen Teile verantwortlich zeigte, teilt uns auf seinem eigenen YouTube Channel Einsicht mit, dass Nintendo sich was für eine Fortsetzung einfallen lassen wird und muss.

Jede Figur ist präsent

Der aktuelle Titel Super Smash Bros. Ultimate war eine Mammutaufgabe für Sakurai und dessen Team, welches jede Figur, die jemals in einem Super Smash Bros. Teil vorkam eingebaut hat, sowie viele mehr. Es ist quasi eine Sammlung von Videospielgeschichte. Sakurai ist danach übrigens nicht direkt in die Entwicklung von Videospielen zurückgekehrt, sondern hat einen YouTube Channel getestet, indem es um Videospielentwicklung geht. Im aktuellen Video spricht er darüber, dass er es sich nicht vorstellen kann, dass sich die erfolgreiche Reihe ohne ihn fortsetzen könnte.

Wie könnte man etwas Neues aus der Reihe machen?

Sakurai meint, dass er sich sicher ist, dass irgendwann noch ein Smash Bros. Titel erscheinen wird, was keine Überraschung ist. Allerdings meint er, dass Nintendo sich etwas einfallen lassen muss. Neue Ideen können zum Beispiel durch die Ernennung eines neues Entwicklerstudios entstehen.

Smash Bros. Brawl

Bei Smash Bros. Brawl für die Nintendo Wii ist dies so geschehen. Allerdings war trotzdem auch Sakurai involviert. Nämlich als freiberuflicher Regisseur. Dieser Vorgang ist allerdings eine Seltenheit.

Was passiert nächstes Mal?

Die große Frage nun lauten was nächstes Mal geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich Nintendo für einen anderen Regisseur entscheiden würde. Allerdings kann sich Sakurai kein Smash Bros. ohne ihn vorstellen. Das klinge zwar Subjektiv, sei hier aber Objektiv gemeint. Es gäbe niemanden der diese Zügel in die Hand nehmen kann, deshalb wurde auch Sakurai für den Wii Titel trotz neuem Teams in dieses wieder aufgenommen. Er fügt noch hinzu, dass er natürlich wieder für Nintendo zur Verfügung steht, sofern er zu dem Zeitpunkt verfügbar wäre.

WERBUNG WERBUNG

Indirekt gibt Sakurai damit preis, dass sich eine Fortsetzung für die nächste Nintendo Konsole noch gar nicht in Arbeit befindet. Sobald eine neue Entwicklung startet, werden wieder mehrere Jahre benötigt werden.

Quelle: youtube.com via sora_sakurai_en