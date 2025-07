Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nintendo hat eine neue Runde seines Switch Online: Playtest Programms angekündigt, bei dem bis zu 40.000 Spieler weltweit teilnehmen können. Der Testlauf findet vom 28. Juli bis 10. August 2025 statt und betrifft denselben geheimen Online-Service, der bereits im Oktober 2024 getestet wurde – vermutlich ein MMO-ähnliches Spiel mit Community-Elementen.

So kannst du dich bewerben

Die Bewerbung erfolgt in zwei Schritten:

Bewerbungserstellung : Vom 19. Juli (00:00 Uhr CEST) bis 21. Juli (16:59 Uhr CEST) kannst du dein Bewerbungsformular vorbereiten – entweder allein oder als Gruppe (bis zu 4 Personen).

: Vom bis kannst du dein Bewerbungsformular vorbereiten – entweder allein oder als Gruppe (bis zu 4 Personen). Einreichung: Vom 21. Juli (17:00 Uhr CEST) bis 23. Juli (16:59 Uhr CEST) musst du deine Bewerbung offiziell abschicken.

Die Plätze werden nach dem Prinzip „first come, first served“ vergeben – also schnell sein lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um mitzumachen, musst du:

mindestens 18 Jahre alt sein (Stichtag: 18. Juli 2025)

sein (Stichtag: 18. Juli 2025) eine aktive Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft besitzen (ebenfalls Stichtag: 18. Juli 2025)

besitzen (ebenfalls Stichtag: 18. Juli 2025) deinen Nintendo-Account in einem der folgenden Länder registriert haben: Japan, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, UK, Kanada, Brasilien, Mexiko.

Du kannst dich allein oder als Gruppe bewerben. Gruppenbewerbungen müssen von einem Gruppenleiter eingereicht werden und gelten nur, wenn alle Mitglieder dieselbe Region im Account haben.

Was wird getestet?

Nintendo hält sich bedeckt, aber laut früheren Leaks handelt es sich um ein MMO-ähnliches Spiel, bei dem Spieler gemeinsam eine Welt aufbauen, Ressourcen sammeln und neue Gebiete erkunden – ähnlich wie in Minecraft, aber mit Nintendo-typischem Flair. Die Software wird sowohl auf der Switch als auch auf der Switch 2 verfügbar sein. Teilnehmer müssen während der Testphase ständig online sein und dürfen keine Inhalte, Screenshots oder Videos veröffentlichen – ein NDA gilt wie beim letzten Mal.

