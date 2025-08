Legendäres Mario Paint feiert Comeback auf der Nintendo Switch!

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Nintendo hat das getan, was wir aufgrund der Mausfunktion der Nintendo Switch 2 alle vermutet hatten: der SNES-Klassiker Mario Paint ist ab heute das erste mal seit damals wieder spielbar. Der Titel wurde heute in die Nintendo Switch Online Bibliothek aufgenommen. Aber damit nicht genug: Besitzer der ersten Switch können den Titel mit dem Anschluss jeder USB-Maus ebenfalls wieder spielen!

Präsentationstrailer

Ohne lange um den heißen Brei zu reden, hier der Trailer, welcher wunderbar demonstriert wie kreativ man sich in Mario Paint austoben kann:

YouTube-Video

YouTube-Video

Mario Paint

Erstmals gab es diese bei uns zu dem Super Nintendo Titel Mario Paint, eine Grafiksoftware zum digitalen Zeichnen. Gesteuert wurde das Programm mit einer im Set enthaltenen Computermaus. Die Leinwand besteht aus bescheidenen 248 x 168 Pixeln. Es können auch eigene Stempel designt werden. Aber damit nicht genug. Ebenso kann Musik in 24 Takten komponiert werden. Ganz nach Noten. Auch Animationen und kurze Filmchen können so erstellt werden.

Die Mario Paint Reihe

Mario Paint bekam einen Nachfolger namens Mario no Photopi für das Nintendo 64, welcher nur in Japan erschienen ist. Danach folgte die Serie Mario Artist, welche ebenfalls mit einer eigenen Computermaus geliefert wurde. Insgesamt erschienen davon 4 Teile für das 64DD-Laufwerk. Leider sind auch das Laufwerk und die Serie nur in Japan erschienen. Dennoch gab Nintendo die Serie nicht auf. Was ein Nachfolger hätte werden sollen, wurde zur Super Mario Maker Reihe. Die zweite Teile sind Videospiele in welchem man Super Mario Levels kreieren kann.

Nintendo Switch Online

Mario Paint ist der 74. Super Nintendo Titel, welcher in dessen westlichen Bibliothek aufgenommen worden ist. Es ist zu begrüßen, dass dieses Angebot mit der Switch 2 fortgeführt wird und nicht nur ausschließlich der neue Nintendo GameCube Emulator neue Videospieltitel bekommt. Wir dürfen uns also weiterhin auf viele weitere Nintendo Klassiker freuen.

Das Angebot von Nintendo Switch Online wird noch immer interessanter!

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica