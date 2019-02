Vor genau einem Monat haben Dataminer insgesamt 22 SNES-Games in der Smartphone-App zu Nintendo Switch Online, NES-Klassiker, gefunden. Seitdem ist man sich sicher, das Nintendo mit den SNES-Klassikern das Angebot zu Nintendo Switch Online verbessern möchte. Immerhin hat der Nintendo-Chef selbst verkündet die Vielfalt des Online-Dienstes zu erweitern.

In einem kürzlichen Update der App wurden die zuvor entdeckten SNES-Titel entfernt. Der Twitter-User @itssimontime hat die Änderung als einer der Ersten erkannt.

All SNES game strings have been removed from the latest NES Online update. — Simon (@itssimontime) 13. Februar 2019

Zu den ursprünglich im App-Code entdeckten Spielen gehörten Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox und Super Metroid, die alle im wahrsten Sinne des Wortes buchstäblich die Attraktivität des Dienstes erhöht hätten. Natürlich kann das alles heißen oder auch nichts. Bisher hat Nintendo nämlich noch gar nichts bestätigt oder gar angekündigt.

Vielleicht erfahren wir mehr im Nintendo Direct, welches heute um 23:00 Uhr startet.