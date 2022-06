Nintendo Switch: Mario + Rabbids bekommt eine Fortsetzung

Mario + Rabbids Sparks of Hope - ©Nintendo, ©Ubisoft; Bildquelle: ubisoft.com

In der gestrigen Nintendo Direct mini wurde unter anderem Mario + Rabbids Sparks of Hope samt einem Trailer vorgestellt. Der von Ubisoft entwickelte Titel wird am 20. Oktober 2022 erscheinen.

Third-Party Nintendo

Mit der gestrigen Nintendo Direct wurden überraschen viele Titel vorgestellt. Auch wenn es ausschließlich Third-Party Titel waren, hieß das nicht, dass keine Nintendo Helden dabei sein dürfen. Aus diesem Grund wurde Mario + Rabbids Sparks of Hope vorgestellt. Hier der Ausschnitt von der gestrigen Nintendo Direct mini (Timestamp: 11:09):

WERBUNG

Bowser der Held

Da dieses Mal nicht Bowser der Unruhestifter ist, muss er sich diesmal auf die Seite der Helden stellen. Denn er hat mit Mario und den Rabbids einen gemeinsamen Feind: das kosmische Wesen Misera, welche die gesamte Galaxie verzehten will. Gemeinsam mit Ihren Schergen, welche durch die Verschmelzung aus Lumas und Rabbids sind, jagen diese Sparks. Als Spieler gilt es also diese Sparks zu retten, welche sich wiederum im Kampf einsetzen lassen. Die epische Reise wird uns auf mehrere Planeten führen, auf dessen neugierige Bewohnern wir treffen werden. Aber wir werden dort nicht nur neue Freunde finden, auch verschiedene Gegner aus dem Nintendo-Universum werden sich in den Weg stellen. Bei dem Abenteuer werden wir wieder unter anderem von Rabbid-Mario, Rabbid Luigi, Rabbid-Peach begleitet.

Das Beste zweier Welten

​Auch demonstriert der Trailer einiges vom Gameplay der Mario + Rabbids Fortsetzung. Es ist eine Mischung aus rundenbasierter Taktik und Echtzeit-Action. Dabei kann entschieden werden ob man Gegner angreift, in Deckung geht, sich zu einem Verbündeten gesellt oder gewisse Fähigkeiten einzusetzen. Es ist also eine Mischung, in der das Beste zweier Welten aufeinander treffen.

Mehr Informationen über den Mario + Rabbids Sparks of Hope sollen heute um 18:00 Uhr im Youtube-Channel von Ubisoft gezeigt werden. Wir sind gespannt worauf wir uns im Herbst freuen dürfen!

Hier könnt ihr die komplette Nintendo Direct mini von gestern mit über 25 Titel anschauen.

Quelle: Ubisoftaustria