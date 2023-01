Nintendo Switch: Games Highlights 2023 – Diese Spiele solltet ihr nicht verpassen!

Die Spiele-Auswahl für 2023 für Nintendo Switch ist nicht weniger bescheiden als die Jahre zuvor, alle wichtigen Games in der Übersicht.

Nintendo Switch Games-Highlights 2023 in der kompakten Spiele-Übersicht. - (C) Nintendo - Bildmontage

Nintendo Switch Fakten

Entwickler: Nintendo Publisher: Nintendo Genre: Hardware Release: 03/03/2017 Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo Switch

Wer sagt, dass dieses Jahr keine guten neuen Spiele für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen? Das Games-Jahr 2023 bietet einige interessante Titel, allen voran The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dass am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Es erwarten uns jedoch noch viele andere Titel, die unser Interesse erwecken, darunter Hogwarts Legacy, Minecraft Legends, Pikmin 4 und Star Wars Hunters.

Welche Spiele werden 2023 für die Nintendo Switch erscheinen? Wir haben euch chronologisch eine Aufstellung zusammengebastelt, die euch zeigt, wann die Games Highlights 2023 für die Nintendo Switch erscheinen werden. Darunter findet ihr noch einige Spiele, die ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen sollen.

WERBUNG

Nintendo Switch: Games Highlights 2023 mit Release-Termin

Die folgenden Spiele haben bereits ein Veröffentlichungstermin erhalten.

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden

Release: 19. Januar 2023

Genre: Rollenspiele / JRPG

Publisher: SEGA

Entwickler Atlus

In Persona 3 Portable erlebt der Protagonist kurz nach seinem Wechsel zur Gekkoukan-Oberschule die “Dark Hour”. Ungewohnte Stille hüllt die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Monster namens Schatten sind überall. Als sie von einem der Schatten angegriffen werden und alle Hoffnung verloren scheint, wird die Macht ihres Herzens, ihrer Persona, erweckt

Persona 4 Golden ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Dabei wird der Protagonist auf eine Reise geschickt, die von einer Reihe von Serienmorden angestoßen wird. Stelle dich der dunklen Seite deiner selbst!

Fire Emblem Engage

Release: 20. Januar 2023

Genre: Strategie-Rollenspiel

Publisher: Nintendo

Entwickler: Intelligent Systems

Wer die bisherigen Fire Emblem-Spiele kennt, wird sich auf Engage freuen! Das Gameplay wird ähnlich wie in den vorhergegangenen Spielen, nur mit dem Zusatz von Emblem Rings.

Fire Emblem Engage spielt auf dem Kontinent Elyos und zeigt frühere Protagonisten der Serie, die mit Emblem Rings beschworen werden können. Alear, ein göttlicher Drache, wird aus einem tausendjährigen Schlaf erweckt, um dabei zu helfen, den gefallenen Drachen zu besiegen, indem er die über Elyos verteilten Emblemringe sammelt.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Release: 24. Februar 2023

Genre: Jump’n’ Run

Publisher: Nintendo

Entwickler: HAL Laboratory

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ist eine neue Version von Kirby’s Adventure Wii. Mit der Nintendo Switch-Portierung können 2023 nun vier Spieler mit Kirby und seinen Freunden durch Dream Land reisen, um Magolor zu helfen, sein abgestürztes Raumschiff zu reparieren.

Welche Charaktere stehen in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe zur Verfügung? Kirby, Meta-Knight, König Dedede und der Waddle-Dee-Assistent stehen zur Auswahl.

Octopath Traveler II

Release: 24. Februar 2023

Genre: Rollenspiel / JRPG

Publisher: Square Enix

Entwickler: Square Enix

Die Fortsetzung von Octopath Traveler aus dem Jahr 2018 ist der bereits dritte Eintrag der Serie, nach dem Handyspiel-Prequel “Champions of the Continent”. Das traditionelle JRPG bringt euch acht spielbare Charaktere, jeder mit seinem eigenen Zweck, die Spielwelt zu durchqueren. Jeder Charakter hat seine eigene “Pfadaktion”, ein besonderes Mittel, den jeweiligen Charakter mit den NPCs in der Spielwelt interagieren zu lassen.

Über den Vorgänger des JRPG sagte Michi im Testbericht: “Octopath Traveller schafft das grandiose Kunststück, das Retrofeeling in der richtigen Dosis aus uns heraus zu kitzeln, dabei aber immer wieder Überraschungen aus dem Hut zu zaubern. Octopath Traveller erfindet das JRPG-Genre nicht neu und ist auch nicht perfekt gelungen. Jedoch so gut, dass jede Rückkehr nach Orsterras genau soviel Spaß macht wie beim ersten Mal und selbst nach dem achten Mal noch immer zu überraschen weiß.”

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Release: 12. Mai 2023

Genre: Action-Adventure

Publisher/Entwickler: Nintendo

Das grenzgeniale The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhaltet endlich seine Fortsetzung. Nachdem es eigentlich 2022 erscheinen hätte sollen, kam es zu einer Release-Verschiebung. Quasi schon “gute Sitte”, die man als Zelda-Fan gewohnt ist.

Im Nachfolger schwingt sich Link hoch in die Lüfte und erkundet auf seinem Abenteuer nun auch den Himmel über Hyrule.

Hogwarts Legacy

Release: 25. Juli 2023 (Nintendo Switch)

Genre: Rollenspiel

Publisher: Warner Bros.

Entwickler: Avalanche Software

Derzeit steht ja ein Harry Potter-Film(e)-Reboot im Raum, also die Buchverfilmungen noch einmal neu zu interpretieren. Die Fanbase ist groß, deshalb wird es spannend, wie Hogwarts Legacy von der Harry Potter-Community aufgenommen wird. Immerhin haben Muggel von Avalanche Software die Entwicklung geleitet.

Nintendo Switch-Fans müssen jedoch länger auf Hogwarts Legacy warten. Das Spiel erscheint nämlich als Letztes für die Nintendo-Konsole. Auf die Umsetzung sind wir auch schon sehr gespannt, immerhin benötigt die PC-Version für die Mindestvoraussetzungen viermal so viel Arbeitsspeicher, wie die Switch zu bieten hat.

Nintendo Switch: Games Highlights 2023 ohne Release-Termin

Die folgenden Spiele haben, zum Zeitpunkt des Schreibens, noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten.

Bei Metroid Prime 4 wird bereits gemunkelt, dass es gar erst für die Nintendo Switch 2 (oder wie der Nachfolger heißen mag) erscheinen mag. Übrigens haben wir noch mehr Top Games 2023 für euch für die anderen Plattformen zusammengestellt.