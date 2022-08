Nintendo Switch: Es ist möglich die Konsole mit einer Hand zu spielen!

Ein unglaublich kreativer Bastler hat es geschafft die beiden Nintendo Switch Joy-Cons in einen Ein-Hand-Controller umzubauen. Er demonstriert das Ganze in einem Video. Das Beste daran: die umgebauten Controller können gekauft werden!

Einarmige Banditen

Der Bastler ist kein Unbekannter. Schließlich hat Akaki Kuumeri er schon mehrere Controller für eine Hand umgebaut. Beispielsweise schon für den DualSense Controller der PS5, sowie den Controllern der Xbox Series X/S. Nun hat er sich bei den Joy-Cons der Nintendo Switch an die Arbeit gemacht.

WERBUNG

Joy-Cons eignen sich am besten dafür

Man mag glauben, dass die beiden Joy-Cons der Nintendo Switch in einen Ein-Hand-Controller zu vereinen am schwierigsten ausfallen könnte. Schließlich handelt es sich um gespiegelte Teile. In Wahrheit aber hat sich der Bastler beim Umbau der Controller der Nintendo Konsole am leichtesten getan. Und trotzdem war es keine einfache Arbeit die Controller miteinander zu vereinen. Denn manche Teile müssen größer gemacht werden, sodass diese auch besser gegriffen werden können.

Das Video im Detail

Der Bastler zeigt im folgenden Video wie er vorgeht. Er fing mit Konzeptzeichnungen an, experimentierte mit Knetmasse und schafft dann das notwendige Werkzeug in einem Computerprogramm. Dabei sieht man immer wieder wie er die Prototypen des Zubehörs mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild testet. Dabei stößt er immer die Grenzen seiner Hardware und entwickelt sie von da an weiter. Das geht so lange bis er die beste Hardware gefunden hat, welche er dann prompt von seinem 3D-Drucker ausspucken lässt. Damit der Ein-Hand-Controller ordentlich sitzt fügt der Bastler auch ein Gummiband hinzu. Gleichzeitig kann der Controller am Oberschenkel befestigt werden, sodass man bequem auf der Couch sitzen spielen kann. Dies demonstriert er indem er Super Smash Bros. Ultimate spielt. Hier das Video des Bastlers mit dem Joy-Con Set für eine Hand in Action:

Auch für Linkshänder!

Anschließend zeigt er seine nächste Herausforderung einen Ein-Hand-Controller für Linkshänder zu entwickeln. Da die Joy-Con nicht symmetrisch sind, bedarf dies einigen Änderungen des Designs der Werkzeuge. Er spielt dann Kirby und das vergessene Land lässig mit links.

Die Controller können gekauft werden!

Nach so viel Arbeit hat der Bastler nun einige Prototypen herumliegen. Diese und fertige Controller aller Art können in seinem Etsy-Store gekauft werden. Man kann ein paar seiner Werke am Ende des Videos bewunden.

Ein Segen

Ein Segen für alle Personen welche nicht das Glück haben, zwei gesunde Hände zu haben. Während die Button-Belegungen der Controller mittlerweile bis ins kleinste Detail individuell angepasst werden können, haben sich sämtliche der Konsolenhersteller bis heute noch zu wenig mit physischen Einschränkungen mancher Personen befasst.

Wir hoffen, dass die Bastler die Aufmerksamkeit der Konsolenhersteller erregen und es hoffentlich bald mal zu einem Umdenken kommt, sodass auch Spieler mit Einschränkungen sämtliche Videospieltitel genießen können. Bis dahin müssen die Spieler ihre Situation leider selber lösen. Aber zum Glück gibt es auch solche kreativen Helden wie Akaki Kuumeri.

Quelle: youtube.com via Akaki Kuumeri, etsy.com via AkakiKuumeri

Passend zum Thema