Nintendo Switch 2: Vorbestellungen befänden sich auf historischem Niveau

In einem Interview gibt ein französischer Einzelhändler Fnac ein Interview, in welchem über die Vorbestellungen der Nintendo Switch 2 gesprochen wird. Darin wird aufgrund der gewaltigen Nachfrage von einem historischen Niveau gesprochen. Zudem erfahren wir, welches Videospiel und welches Zubehör sich am meisten verkaufe.

Europe first!

Seit der vorletzten Nintendo Direct Präsentation kann die Nintendo Switch in Europa vorbestellt werden. Massig Fans sichern sich so die neue Nintendo Konsole am Erscheinungstag, welcher am 05.06.2025 sein wird. Über diese Vorbestellungen hat sich nun der französischer Einzelhändler Fnac in einem Interview mit dem Magazin Frandroid geäußert. Denn nicht nur in Japan verkauft sich die kommende Nintendo Konsole so gut.

Historische Nachfrage

Die Direktorin für Multimedia und Gaming Charlotte Massicault erklärte, dass die Anzahl der Vorbestellungen besonders am ersten Wochenende völlig verrückt gewesen seien und aus ihrer Sicht ein historisches Niveau erreicht worden sei. Fnac hat direkt nach der Nintendo Direct Präsentation über die Nintendo Switch 2 die Konsole zur Vorbestellung angeboten. Also seit dem 02.04.2025.

Welches Switch 2 Videospiel verkauft sich am allermeisten?

Wenig überraschend: Mario Kart World verkauft sich am meisten. Natürlich ist das preiswerte Bundle des Spiels samt der Konsole am allergrößten. Massicault offenbart, dass die Nachfrage für die einzelnen Videospiele im Verhältnis zu Mario Kart World nicht so gr0ß sei, man sich aber erfahrungsgemäß sicher sei, dass sich dies bis kurz vor dem Verkaufsstart ändern wird.

Für welches Zubehör war die Nachfrage am größten?

Auch das Zubehör würde sich überraschend gut verkaufen. Am größten von all dem Zubehör sei die Nachfrage für die GameChat-Kamera, mit welcher man seine Freunde beim Spielen beobachten und sich unterhalten kann.

Wie verhält sich das Bestellverhalten mit den höheren den Preisen?

Bis jetzt verkaufe man überdurchschnittlich gut. Besonders da die neue Konsole, im Vergleich zur ersten Nintendo Switch, mehr Videospieler ansprechen würde, da Nintendo mit dieser nicht nur mehr auf Familienfreundlichkeit setzt. Aus diesen beiden Gründen äußert Massicault trotz der höheren Preise keine Bedenken.

Könnte es Lieferschwierigkeiten geben?

Massicault meint, dass nicht garantiert werden kann, dass es in den ersten Wochen nach dem Start keine Schwierigkeiten geben werde, aber man sei sich bisher sicher, dass es mit den Vorbestellungen keine Probleme geben werde.

Der Vorverkaufsstart in den USA hat nun, knapp 3 Wochen später begonnen. Die Nachfrage dort, wird sich wohl ähnlich wie bei uns verhalten. Allerdings lief der Start nicht ganz so rund wie bei uns ab.

Quelle: frandroid.com