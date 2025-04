Nintendo Switch 2: US-Vorbestellungen sorgen für Chaos – Ausverkauft und technische Probleme!

Wie erwartet gestaltet sich die Vorbestellung der Nintendo Switch 2 als äußerst schwierig. Auch in Japan zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Pre-Orders gingen am 25. April um 6 Uhr live, und sowohl Gamer als auch Scalper stürmten die Händler, um sich eine Konsole zu sichern. Kurz nachdem Nintendo das Vorbestelldatum bestätigt hatte, gaben verschiedene Händler ihre Pläne bekannt. Target, Walmart und Best Buy starteten ihre Vorbestellungen am 25. April um 6 Uhr.

Während GameStop seine Pre-Orders erst um 23 Uhr freigab – oder persönlich in den Filialen, sobald diese öffneten. Viele Nintendo-Fans versuchten sofort, ihre Switch 2 bei Target, Walmart und Best Buy zu sichern. Während einige Erfolge hatten, berichteten viele andere von erheblichen Problemen. Social Media ist voller Beschwerden über den chaotischen Vorbestellungsprozess, wobei die Schwierigkeiten je nach Händler variieren.

Switch 2 Vorbestellungen in den USA restlos ausverkauft

Die meisten Käufer hatten offenbar bei Target die besten Chancen, doch auch dort lief nicht alles reibungslos. Viele wurden mit endlosen Ladebildschirmen konfrontiert, während sie versuchten, die Konsole zu kaufen. Einige berichteten sogar von doppelten Abbuchungen, obwohl nur eine Konsole im Warenkorb lag. Bei Best Buy verlief die Vorbestellung noch chaotischer – für viele ging die Pre-Order nicht wie angekündigt um Mitternacht live.

Zahlreiche Tweets beklagen, dass die Vorbestellungen nicht verfügbar waren, während andere behaupten, problemlos bestellt zu haben. Einige Nutzer berichteten, dass die Best Buy-Vorbestellungen erst 30 Minuten später freigeschaltet wurden, nur um dann sofort ausverkauft zu sein. Nach mehreren Aktualisierungen landeten einige Käufer in einer virtuellen Warteschlange.

Auch Walmart bot ein gemischtes Bild. Während einige erfolgreich eine Switch 2 vorbestellen konnten, hatten andere mit technischen Problemen zu kämpfen. Einige Nutzer berichteten, dass sie über 40 Minuten in der virtuellen Warteschlange feststeckten. Wer bisher keine Switch 2 ergattern konnte, hat eine weitere Chance, sobald GameStop seine Vorbestellungen am 24. April um 17 Uhr freischaltet. Bereits jetzt bilden sich Schlangen vor den Filialen, sodass Interessierte ihre lokale GameStop-Filiale im Auge behalten sollten.

