Nintendo Switch 2: Neue Spiele laufen auch auf der alten Switch

Eigentlich sollte mit der Nintendo Switch 2 alles neu und besser werden – doch jetzt sorgt ausgerechnet ein kleines Stück Plastik für große Überraschung. Die neuen roten Cartridges der Switch 2 funktionieren anscheinend auch auf der alten Nintendo Switch.

Was wie ein Versehen klingt, wurde vom Publisher Marvelous Games nun offiziell bestätigt: Die physische Cartridge von Rune Factory: Guardians of Azuma – Switch 2 Edition lässt sich problemlos in die Switch von 2017 einlegen und starten.

Trotz eines leicht veränderten Designs, die Switch 2-Editionen haben eine zusätzliche Einkerbung, scheint die Kompatibilität zur alten Konsole vollständig gegeben zu sein. Enthalten ist laut dem Publisher das komplette Spiel inklusive eines Upgrade-Packs. Je nach Konsole wird automatisch die passende Version geladen.

Das bedeutet: Wenn ein Spiel sowohl für Switch 1 als auch für Switch 2 entwickelt wurde, kann die rote Cartridge auf beiden Konsolen genutzt werden, ganz ohne Zusatz-Download.

Diese Aussage wirft neue Fragen für andere Titel auf. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Switch 2-Editionen von Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime 4: Beyond oder Pokémon Legends: Z-A ebenfalls auf der alten Konsole lauffähig sein werden, zumindest wenn das Spiel technisch darauf ausgelegt ist.

Eine offizielle Bestätigung von Nintendo steht zwar noch aus, aber der Publisher gibt damit einen starken Hinweis, wie Nintendo den Übergang zur neuen Konsolengeneration handhaben will.

This statement from Marvelous Games about the Switch 2 Edition for Rune Factory shows how the cross-gen physical release works. Card fits into both systems.

Also „no need to download the full game“ probably has the „Physical games are just keys“ crowd scratching heads now. pic.twitter.com/lIJARWJMaQ

— Does it play? (@DoesItPlay1) April 18, 2025