Rune Factory: Guardians of Azuma geht in eine neue Richtung

Marvelous hat angekündigt, dass Rune Factory: Guardians of Azuma im Frühjahr 2025 für Switch und PC über Steam erscheinen wird.

Vorbestellungen für die „Earth Dancer Edition“ werden bald werden bald verfügbar sein. Diese Edition enthält eine spezielle Box mit einem Artwork einer Schlacht hoch über Azuma sowie eine physische Kopie des Spiels, eine Original-Soundtrack-CD, ein Artbook, einen von Azuma inspirierten Faltfächer, das DLC-Bundle „Seasons of Love“, zusätzliche herunterladbare Kostüme für die Protagonisten und ihren Begleiter Woolby sowie einen Woolby-Plüsch-Schlüsselanhänger.

Folge uns bei Google News

The Celestial Collapse – eine Katastrophe, die durch ein gigantisches Objekt verursacht wurde, das in die östlichen Länder von Azuma stürzte. Der verheerende Aufprall schleuderte Fragmente des Landes in die Lüfte und in die Tiefen der Meere. Mit der Zerstörung der Erde versiegte die Kraft der Runen. Die Naturgötter verschwanden kurz darauf. Berge zerfielen, Felder verdorrten und die Menschen blieben ohne Hoffnung zurück.

Du erwachst, erschrocken von einem Traum, in dem Drachen kämpfen. Du weißt nicht, wie oder warum, aber eine Stimme erklingt in dir: „Nimm die Macht eines Erdentänzers an. Nutze diese Kraft, um das Land zu retten.“

Das klassische Action-RPG- und Lebenssimulation-Gameplay, das von Rune Factory-Fans auf der ganzen Welt geliebt wird, wird in Guardians of Azuma mutig neu interpretiert. Dieses brandneue Abenteuer spielt im noch nie zuvor gesehenen östlichen Land Azuma, wo du die Kräfte eines Erdentänzers annimmst und gegen die Korruption kämpfst, die sich in Azuma ausbreitet, um diesem einst wohlhabenden Land wieder Hoffnung zu bringen.

Wähle einen von zwei Protagonisten, deren Schicksale durch mysteriöse Kräfte miteinander verbunden sind. Nutze heilige Schätze, um gegen die vielen Formen der Verderbnis zu kämpfen und das Volk sowie die Götter zu ihrem natürlichen Glanz zurückzuführen. Nimm die Landwirtschaft auf eine neue Ebene, indem du nicht nur Felder bewirtschaftest, sondern ganze Dörfer wiederaufbaust und neue Verbündete sowie Ressourcen auf deinem Weg kultivierst. Erkunde saisonal inspirierte Dörfer, die stark von der traditionellen japanischen Kultur geprägt sind, mit brandneuen Festen und überarbeiteten Fan-Lieblingen sowie charmanten Romanzkandidaten. Akzeptiere dein Schicksal. Das Abenteuer einer neuen Welt erwartet dich.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*