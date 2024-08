Marvelous USA und XSEED Games strukturieren sich neu

Marvelous USA und XSEED Games haben eine Reihe von organisatorischen Veränderungen angekündigt, die den Betrieb beider Marken grundlegend neu strukturieren. Im Rahmen dieser Umstrukturierung werden Marvelous USA und XSEED Games künftig als separate Labels unter dem Dach der Muttergesellschaft Marvelous agieren. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, die jeweiligen Stärken der Marken besser zu nutzen und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit zu fördern.

Marvelous USA wird in Zukunft die Verantwortung für die Veröffentlichung und Vermarktung aller Marvelous-eigenen Titel übernehmen. Dies umfasst bekannte und beliebte Franchises wie Daemon X Machina, Farmagia, Rune Factory und Story of Seasons. Zusätzlich wird Marvelous USA auch die geschäftliche, operative und marketingtechnische Unterstützung für die westlichen Arcade-Spielveröffentlichungen von Marvelous übernehmen, darunter Titel wie Naruto Emblem Battle. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Marvelous-Franchises in den westlichen Märkten unter einer einheitlichen und kohärenten Marke präsentiert werden.

Folge uns bei Google News

Auf der anderen Seite wird XSEED Games seine Expertise in der Entdeckung und Veröffentlichung von Drittanbieter-Titeln weiter ausbauen. Unter der neuen Struktur erhält XSEED Games mehr Freiheit und Fokus, um vielversprechende Spiele von Drittentwicklern zu entdecken und erfolgreich auf den Markt zu bringen. Zu den geplanten Veröffentlichungen gehören spannende Titel wie The Big Catch, Corpse Party II: Darkness Distortion, Moonlight Peaks, Potionomics: Masterwork Edition und Ys Memoire: The Oath in Felghana. Diese Umstrukturierung ermöglicht es XSEED Games, sich auf innovative und kreative Titel zu konzentrieren, die das Portfolio von Marvelous USA ergänzen, ohne in direkter Konkurrenz zu den hauseigenen Franchises zu stehen.

Marvelous hat betont, dass diese Veränderungen darauf abzielen, eine „ganzheitlichere Sichtweise“ auf die Präsenz des Unternehmens im Westen zu ermöglichen. Durch die klare Trennung der Zuständigkeiten und die Fokussierung auf spezifische Aufgabenbereiche soll die Organisation insgesamt gestärkt werden. Dies ist besonders wichtig angesichts der bevorstehenden Erweiterung des westlichen Arcade-Geschäfts von Marvelous sowie der anstehenden Jubiläen der beliebten Story of Seasons– und Rune Factory-Serien.

Marvelous ist überzeugt, dass diese Neuausrichtung das Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft wappnet. Die erweiterten Budgets und der ambitionierte Entwicklungsumfang sollen sicherstellen, dass sowohl Marvelous USA als auch XSEED Games weiterhin hochwertige Spielerlebnisse bieten können, die bei einem globalen Publikum Anklang finden.