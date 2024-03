Corpse Party 2: Darkness Distortion wurde angekündigt

XSEED Games kündigte in einer Pressemitteilungen Corpse Party 2: Darkness Distortion an, zusammen mit einer offiziellen Website zum Spiel, einem Trailer und einer limited Edition.

Viel geben die Website und der Trailer noch nicht her, nur dass es sich hierbei um einen neuen Eintrag aus dem Corpse Party Franchise handelt. Wir scheinen dieses mal wohl in altes Krankenhaus als Setting zu bekommen, mit einer schrecklichen Vergangenheit und die urbane Legende von “Ayame’s Mercy”, also Ayames Gnade. Schon wie in Teil 1, scheinen Menschen bei der Durchführung eines Rituals zu verschwinden. Genau das passierte auch den Protagonistin aus Corpse Party 1, die daraufhin in eine verlassene Schule in einer alternativen Welt geschleudert wurden.

Auf er Website werden drei weibliche Charaktere vorgestellt, darunter Haruka Nanami. Sie ist die Protagonistin des Spiels. Des Weiteren werden auch eine Streamerin und ine Okkultfanatikerin dabei sein. All drei gehen offenbar in die Klasse 1-3 der Aomine Academy Senior High School. Mehr Informationen gibt es noch nicht.

Das J-Horror Franchise erfreut sich großer Beliebtheit, was schon zu einigen Ablegern, Fan Games und auch einem Anime führte. Corpse Party 2: Darkness Distortion soll scheinbar noch diesen Herbst für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC aus dem Markt kommen. Die limited Edition kann bereits vorbestellt werden und enthält das Spiel, ein Artbook, Metal Case, eine LED Kerze, ein Evidence Kit und eine Art Card.