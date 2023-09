Nintendo Switch 2-Leak: Bietet die neue Konsole PS5-Grafiken?

Obwohl die Konsole noch nicht offiziell angekündigt wurde, tauchen immer mehr Informationen über die "Nintendo Switch 2" auf!

Nintendo Switch: ein Nachfolger wird es nicht leicht haben. - (C) Nintendo

Die Gerüchteküche heizt sich an. Obwohl die nächste Nintendo-Konsole noch nicht offiziell angekündigt wurde, gibt es bereits Gerüchte zur “Switch 2”, die sehr “eigenartig” klingen. Zumindest für Nintendo. Immerhin haben sich die Japaner auf ihr System verlassen, auf ihre Franchises und nicht auf High-End-Gaming-Grafik, wie es Sony und Microsoft haben. Ein neues Gerücht besagt jedoch, dass die Nintendo Switch 2 beeindruckende PS5-Grafiken bieten soll. Was ist dran?

Die Switch 2 hat die Gaming-Community seit einiger Zeit in Aufregung versetzt. Viele glauben, dass die Veröffentlichung der Konsole für das nächste Jahr geplant ist. Dies lässt Raum für Spekulationen darüber, welche technischen Verbesserungen und Spiele die Konsole bieten wird.

Entwickler arbeiten bereits an neuen Spielen

Ein aufregendes Gerücht besagt, dass Nintendo bereits Dev-Kits der Switch 2 an Entwickler geschickt hat. Dies bedeutet, dass Entwickler bereits an Spielen und Portierungen für die Konsole arbeiten könnten. Das Gerücht behauptet außerdem, dass die Nintendo Switch 2 ein neues Cartridge-Format verwendet, abwärtskompatibel ist und über eine verbesserte Kamera-Funktion verfügt.

Die Überraschung kommt jedoch, wenn über ein möglichen Launchtitel gesprochen wird. Laut dem Gerücht wird Final Fantasy 7 Remake auf die Nintendo Switch 2 portiert. Dies ist bemerkenswert, da das Spiel bisher exklusiv für PlayStation erhältlich ist. Noch erstaunlicher ist die Behauptung, dass das Spiel auf dem Switch 2-Dev-Kit wie ein PS5-Spiel läuft und aussieht. Dies deutet darauf hin, dass die Nintendo Switch 2 beeindruckende Leistung und Grafiken bieten könnte.

Nintendo Switch 2: Heiße Gerüchte, aber was steckt dahinter?

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen Informationen um Gerüchte handelt und nicht offiziell bestätigt wurde. Der anonyme Leaker mit dem Namen “I Am a Hero Too” (via Reddit.com) hat in der Vergangenheit zuverlässige Informationen geliefert, aber es gibt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Es ist auch möglich, dass sich die Details im Laufe der Zeit ändern könnten. Außerdem würde es, wie eingangs erwähnt, sehr unüblich für Nintendo sein.

Bislang gab es von Nintendo oder Square Enix, dem Entwickler von Final Fantasy 7 Remake, keine offizielle Stellungnahme zu diesem Gerücht. Nintendo hat bisher nur bestätigt, dass es eine neue Konsole nach der Switch geben wird.