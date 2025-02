Nintendo Switch 2 erhält Patent für verbesserte Kopfhörerbuchse

Seit der Enthüllung der Nintendo Switch 2 im letzten Monat sind nur wenige offizielle Details online zu finden. Es gibt noch vieles, was wir über die neue Konsole nicht wissen, einschließlich der neuen Funktionen und Verbesserungen gegenüber der aktuellen Switch. Kürzlich veröffentlichte Patente bieten jedoch einige Einblicke. Ein neu entdecktes Patent von Nintendo (via Video Games Chronicle) zeigt eine mögliche Verbesserung, die es den Nutzern erlaubt, den Kopfhöreranschluss entweder oben oder unten am System zu nutzen.

Bei der aktuellen Nintendo Switch befindet sich der Kopfhöreranschluss oben, was den Handheld-Modus unterstützt. Nutzer, die ihre Kopfhörer lieber unten anschließen möchten, haben derzeit keine Möglichkeit dazu. Laut dem neuen Patent könnte die Switch 2 es jedoch ermöglichen, zwischen den beiden Optionen zu wählen, obwohl es nur einen Anschluss gibt. Es scheint, dass das System gedreht und die neuen magnetischen Joy-Con-Controller in entgegengesetzter Richtung angebracht werden können.

Nintendo Switch 2 wird einige Quality of Life-Verbesserungen vorweisen

Insgesamt mag diese Änderung weniger bedeutend erscheinen als die Joy-Con-Mausoption, ist aber dennoch eine willkommene Ergänzung. Es ist offensichtlich, dass Nintendo viel Wert darauf legt, das Spielerlebnis für die Nutzer zu verbessern. Sollten die bisher veröffentlichten Patente tatsächlich umgesetzt werden, wird die Nintendo Switch 2 nicht nur ein verbessertes Spielerlebnis bieten, sondern auch eine gesteigerte Grafik- und Verarbeitungsleistung.

Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, um mehr über das neue System und seine Funktionen zu erfahren. Am Mittwoch, dem 2. April 2025 um 15 Uhr, wird eine Nintendo Direct stattfinden, bei der wir voraussichtlich weitere Einblicke in das System und neue Spiele erhalten. Bislang hat Nintendo lediglich ein neues Mario Kart-Spiel gezeigt, das wahrscheinlich als Launch-Titel für die Konsole dienen wird.

Es ist wahrscheinlich, dass wir zum Start der Konsole mindestens ein weiteres Spiel sehen werden, ähnlich wie es bei der Veröffentlichung der ursprünglichen Switch mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und 1-2-Switch der Fall war.

Quelle: Video Games Chronicle