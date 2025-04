Nintendo: Switch 2 Editions werden zur Gänze auf den Modulen sein

Ein Sprecher von Nintendo UK hat gemeint, dass die Upgrades der Nintendo Switch 2 Editions bei den physischen Versionen extra heruntergeladen müssen. Mittlerweile wurde von selber Stelle korrigiert und es heißt, dass die Switch 2 Versionen samt ihren Upgrades der „klassischen“ Switch Titel sich zur Gänze auf den Switch 2 Module befinden würden.

Obwohl die meisten Switch Titel auf der Switch 2 laufen sollen, erhalten folgende Titel Upgrades. Dieses ist via digital, physisch oder mit einem Nintendo Switch Online Abonnement erhältlich.

Folgende Switch Spiele, erhalten ein Upgrade auf der Switch 2:

Dennoch heißt es von selbiger Stelle, dass andere Publisher ihre Switch 2 Editions Spiele zwar mit einer Verpackung, aber darin mit einem Downloadcode statt Modul versehen werden.

Seit der Präsentation der Nintendo Switch war die Videospielwelt aus mehreren Gründen glücklich, aber auch erschüttert. Es wird nicht nur höhere Preise für Videospieltitel geben, sondern auch einen preislichen Unterschied zwischen digitalen Käufen und physischen Modulen geben. Es ist nachvollziehbar, da die Produktion und Distribution von physischen Videospielen dem Hersteller mehr kostet als ein Videospiel digital zu verkaufen.

Da der amerikanische Kundendienst von Nintendo in der Anleitung der Verwendung der Switch 2 Modulen (immer noch) beschreibt, dass kein Spiel darauf sein würde und erst heruntergeladen werden müsste, war die Empörung der Fans groß.

„How it works

Step 1: Insert the game-key card into the system.

Step 2: Download the game.

The game itself isn’t included on the game-key card, so you’ll have to download it before you can play.“