Nintendo enthüllt erstes Bild der Switch 2 Online-App

Am 13. April hat Nintendo das Hauptmenü der Switch Online-App auf der kommenden Switch 2 enthüllt. Dabei wurden einige bekannte Elemente der ursprünglichen Switch-App beibehalten, jedoch gibt es auch Anpassungen, die der Benutzeroberfläche der neuen Konsole entsprechen. Zudem werden exklusive Funktionen der Switch 2 hervorgehoben. Die Ankündigung erfolgt knapp zwei Monate vor dem geplanten Launch der Switch 2 am 5. Juni.

Die neue Konsole baut auf dem Erfolg der ursprünglichen Switch-Reihe auf und konzentriert sich auf technische Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Neben diversen Hardware-Upgrades bietet die Switch 2 exklusive Vorteile für Abonnenten des Nintendo Switch Online Expansion Packs. Dazu zählen spezielle Switch 2-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sowie eine GameCube-App, die zum Start Spiele wie F-Zero GX und The Wind Waker enthält.

Da die Benutzeroberfläche der Switch 2 sich an der schlichten Gestaltung der ersten Switch orientiert, wird auch die Switch Online-App diesem Stil treu bleiben. Auf der japanischen Nintendo-Webseite wurde erstmals ein offizieller Blick auf das Design der App gewährt. Laut einer Übersetzung von NintendoLife kann sie über das Symbol unten links im Hauptmenü der Konsole geöffnet werden, direkt neben dem GameChat-Icon. Beim ersten Start werden Nutzer mit einem Begrüßungsbildschirm empfangen.

Wichtige Details zur neuen Switch Online-App

Das Design ist weitgehend ähnlich zur App auf der originalen Switch.

Das Symbol der App befindet sich unten links im Hauptmenü der Switch 2.

Die Benutzeroberfläche übernimmt das neue abgerundete Eckendesign der Switch 2.

der Switch 2. Profile und Abonnement-Informationen sind direkt über die App abrufbar.

Auf der linken Seite des Menüs werden Optionen für Cloud-Speicher, Missionen und Abonnements angezeigt. Außerdem können Nutzer mithilfe der L- und R-Tasten zwischen verschiedenen Tabs navigieren. Spielerprofile sind oben links sichtbar, und wie schon auf der ursprünglichen Switch lassen sich Benutzer-Icons individuell anpassen.

Quelle: Nintendo Japan