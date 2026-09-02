Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei der Nintendo Switch 2 könnte sich hinter den Kulissen etwas am Display ändern. Neue Hinweise deuten darauf hin, dass ein überarbeitetes LCD-Panel von Sharp inzwischen häufiger bei chinesischen Teilehändlern auftaucht.

Der Haken an der Geschichte? Nintendo hat bisher keine Display-Revision angekündigt. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass es sich um ein OLED-Modell handelt. Nach aktuellem Stand geht es weiterhin um ein LCD-Panel, nur offenbar mit anderem Aufbau. Noch kein Grund zur Panik. Oder Euphorie. Es könnte sich auch „nur“ um eine stille Hardware-Anpassung handeln, etwa aus Produktions- oder Kostengründen.

Sharp-Display taucht häufiger bei Teilehändlern auf

Der neue Hinweis dreht sich um ein Sharp-Panel mit der Modellnummer LS0DAS7081. Laut NintendoPatentsWatch.com ist dieses Display inzwischen häufiger auf chinesischen Reseller-Seiten zu finden. Solche Teile tauchen oft dann auf, wenn Komponenten aus größeren Produktionsläufen stammen oder wenn Ersatzteile aus der Lieferkette in den Handel geraten.

Bereits im Juli war ein anderes mutmaßliches Display-Gerücht zur Switch 2 aufgetaucht. Damals ging es um die Modellnummer LS079T1SX10P. Auffällig war laut Berichten, dass sich Leiterplatte, Stecker und Kabelführung vom bisherigen Innolux-Panel unterscheiden. Die neue Spur ist nun die Menge. Wenn ein Bauteil nicht nur einmal auftaucht, sondern plötzlich häufiger gelistet wird, wirkt das weniger nach Zufallsfund und mehr nach laufender oder beginnender Produktion.

Kein OLED, sondern wohl weiter LCD?

Wer jetzt auf eine Nintendo Switch 2 OLED hofft, sollte die Erwartungen bremsen. Die bisherigen Hinweise sprechen nicht für ein OLED-Panel. Es geht weiterhin um ein LCD-Display mit offenbar ähnlichen Eckdaten. Die Switch 2 besitzt einen 7,9 Zoll großen LCD-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung im Handheld-Modus, HDR-Unterstützung und bis zu 120 Bildern pro Sekunde in unterstützten Spielen. Genau in diesem Rahmen bewegen sich auch die bisher gesichteten Sharp-Panels.

Das heißt: Falls Nintendo tatsächlich auf ein Sharp-Modul umstellt, muss das nicht automatisch ein großes sichtbares Upgrade sein. Für viele Nutzer könnte sich im Alltag rein gar nichts ändern.

Könnte das Ghosting der Switch 2 besser werden?

Der spannendste Punkt ist das Display-Verhalten. Seit dem Launch gibt es Diskussionen über Bewegungsunschärfe und „Ghosting“ im Handheld-Modus. Gerade schnelle Spiele können auf einem trägen LCD-Panel unsauber wirken. Einige Spieler sehen das sofort, andere merken es kaum.

Ein überarbeitetes Panel könnte hier theoretisch helfen. Sicher ist das aber nicht. Die ursprüngliche Quelle weist selbst darauf hin, dass derzeit unklar ist, wie groß eine mögliche Qualitätsverbesserung überhaupt wäre. Ein anderer Hersteller oder ein anderer Aufbau bedeuten nicht automatisch bessere Reaktionszeiten.

Es ist also möglich, dass Nintendo nur den Lieferanten oder die Montage anpasst. Ebenso möglich ist, dass Sharp ein Panel liefert, das etwas besser reagiert. Ohne direkte Vergleiche bleibt das aber Spekulation.

Warum Nintendo überhaupt eine Revision vorbereiten könnte

Eine stille Hardware-Revision wäre bei Nintendo nichts Ungewöhnliches. Konsolen werden während ihres Lebenszyklus regelmäßig intern angepasst. Das kann Kosten senken, Lieferketten stabilisieren oder Reparaturen vereinfachen.

Bei der Switch 2 kommt noch ein anderer Faktor dazu: In Europa bereitet Nintendo bereits überarbeitete Produkte mit leichter austauschbaren Akkus vor. Nintendo muss wegen der kommenden EU-Batterieverordnung für den europäischen Markt Änderungen vornehmen.

Die neuen Sharp-Panels sind deshalb ein interessanter Hinweis auf eine mögliche stille Revision der Nintendo Switch 2. Besonders spannend ist die Frage, ob Nintendo damit das Display-Verhalten im Handheld-Modus verbessern könnte. Bestätigt ist das alles aber noch nicht. Aktuell sieht es eher nach einer technischen Anpassung als nach dem großen Switch-2-OLED-Traum aus.

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