In den letzten Monaten gab es zahlreiche Berichte darüber, dass Nintendo an neuen Iterationen seiner Switch-Konsole gearbeitet hat, einschließlich eines handfokussierten Modells, das sich als neu angekündigter Switch Lite herausstellen würde. Das ist nicht alles. Es sieht so aus, als würde der Standard-Switch auch ein etwas zurückhaltenderes Update erhalten, bei dem einige seiner internen Komponenten ersetzt werden, wobei die genauen Auswirkungen dieses Schrittes noch abzuwarten sind.

Wie von The Verge berichtet, hat Nintendo bei der Federal Communications Commission einen Antrag auf Änderung der Berechtigung der Klasse II eingereicht, um Änderungen an dem vorhandenen Switch vorzunehmen. Laut der Akte tauscht das Unternehmen das System-on-Chip, den NAND-Speichertyp und die CPU-Platine der Konsole aus. Die Ablage geht nicht näher auf die Details ein, sodass unklar ist, ob sich diese Änderungen spürbar auf die Leistung des Systems auswirken werden. Die Modellnummer ändert sich nicht, was möglicherweise auf den Grad der Änderung hindeutet, den wir hier sehen. Diese Art von Updates unter der Haube sind jedoch für Hersteller von Spielesystemen keine Seltenheit.

Die Switch Lite

Wie bereits erwähnt, hat Nintendo eine kleinere, günstigere Version des Switches namens Switch Lite angekündigt. Das System wird im September dieses Jahres auf den Markt kommen und ist für die Verwendung als Handheld optimiert. Dies bedeutet, dass es keine abnehmbaren Joy-Con-Controller enthält und nicht an einem Fernseher angedockt und wiedergegeben werden kann. Es fehlt auch ein Ständer für den Tabletop-Modus, die Vibrationen im Controller und ein IR-Sensor, aber es unterstützt weiterhin Amiibo und hat eine geschätzte 20-30% längere Akkulaufzeit als das Basismodell. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Standard-Switch ist ein korrektes D-Pad.

Switch Lite wird am 20. September auf der ganzen Welt offiziell vorgestellt, am selben Tag, an dem das Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening erscheint. Das System wird zum Start in drei Farben erhältlich sein – Gelb, Türkis und Grau – und ein Pokemon-Sondermodell folgt im November gemeinsam mit Pokemon Sword & Shield. Die Switch Lite wird es für rund 200 Euro geben.

Neben der kleineren Version wird es heuer keine neue Pro-Variante der Nintendo-Konsole geben. Das sagt zumindest der Boss von Nintendo of America, Bowser.