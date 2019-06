The Legend of Zelda wird für eine Weile eine geschäftige kleine Serie sein. Wir haben kürzlich den Start der von Indie entwickelten „Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer“ gesehen, während auch eine Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt wurde. Doch bevor wir das eigentlich aus vielen DLC-Ideen entstandene Spiel sehen, werden wir später in diesem Jahr das Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening in den Händen halten.

Wie sich herausstellt, wird dieses Remake nicht von Nintendo selbst entwickelt. In einem kürzlichen Interview mit Kotaku bestätigte der Serienproduzent Eiji Aonuma, dass Link’s Awakening für die Switch vom japanischen Entwickler Grezzo entwickelt wird. Das Zelda-Team arbeitet an der Fortsetzung Breath of the Wild.

Grezzo ist dabei kein Unbekannter. Die 3DS-Versionen der N64-Klassiker von Ocarina of Time und Majoras Mask wurden beide von ihnen umgesetzt. Der Entwickler hat auch schon an anderen Spielen wie Tri Force Heroes, Ever Oasis oder an der 3DS-Version von Luigis Mansion gearbeitet, welches letztes Jahr veröffentlicht wurde.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake erscheint am 20. September für die Nintendo Switch.