Nintendo hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass sie für die ein oder andere „Überraschung“ gut sind. So auch beim Release des Gamecubes und der Ankündigung, dass nicht Mario der Protagonist des Launch Titels sein wird sondern sein Bruder Luigi. In Luigis Manson bewaffnen wir uns mit einem zweckentfremdeten Staubsauger und müssen Mario aus den Klauen von Geistern befreien.

Geschenkt ist noch zu gespenstig

Luigi erfährt von dem Gewinn einer Villla und verbredet sich a mit Mario dort um den überraschenden Gewinn zu feiern. Doch es kommt alles ganz anders. Denn als Luigi vor Ort ist ist keine Spur von seinem Bruder zu finden und er wird von Geistern angegriffen.

Luigis Rettung tritt in Form von Professor Imanuel Gidd oder auch I.Gidd genannt auf. Dieser führt uns im Tutorial auch gleich in die Geheimnisse der Geisterjagd ein. Stattet uns mit einer Taschenlampe und dem Schreckweg 06/18 aus und macht klar, dass dies ab jetzt unsere stärksten Waffen im Kampf gegen die Geister der Villa sind.

Ein Gameboy Horror wird noch oben drauf gepackt damit wir auch in der Lage sind die Schwachstellen der Geister heraus zu finden. In einer isometrischen Ansicht, wie wir sie bereits aus New Super Mario Bros. 3D kennen, erkunden wir das Spukhaus auf der Suche nach dem verlorenen Bruder.

Zu Beginn sind noch wenige Räume frei zu erkunden. Durch lösen von Rätsel können wir dieses Problem aber beheben. Entweder müssen wir die Kerzen mit dem 06/18 ausmachen, Objekte mit einem Ball bewerfen oder einfach alle Geister besiegen.

Geister Puzzle

Das Spiel ist in mehrere Abschnitte unterteilt und dessen Ende wird immer durch einen Boss Kampf angekündigt. In diesen Kämpfen trefft ihr auf Geister die nicht einfach eingesaugt werden können denn zuerst müsst ihr deren Schwachstelle herausfinden. Diese Art von Rätsel machen auch das Gameplay von Luigi’s Mansion aus.

Nintendo hat mit sehr viel Liebe zum Detail an der Umsetzung des ehemaligen Gamecube Titels aus dem Jahr 2001 gearbeitet. Luigi’s Mansion sieht noch exakt so aus wie man es aus der guten alten Röhrenfernseher Ära noch kennt… nur eben besser und sogar mit Koop-Modus.

Auf dem 3DS bekommt der Titel mehr als 16 Jahre nach dem erst Release auch die Version, die es eigentlich schon von Anfang an bekommen hätte sollen. Bereits 2001 wollten die Entwickler das Spiel mit 3D Technik auf den Markt bringen doch entsprechende Technik war damals einfach noch zu teuer, sodass die Pläne schlussendlich verworfen werden mussten.

Auch der Sound weiß wie wichtig er für die Stimmung ist und nutzt die Lautsprecher des 3DS perfekt aus und wenn Luigi hin und wieder zur Musik mit summt macht es das komplett Bild perfekt.

Erschreckende Steuerung

Für das Original hattet ihr auf dem Gamecube Controller zusätzlich einen zweiten Joystick zur Verfügung. Der Nintendo 3DS allerdings, ist nur mit einen ausgestattet und hier fängt die Sache an kompliziert zu werden. Der New Nintendo 3DS/2DS, ist auch wieder mit einen C-Stick ausgestattet. Die Steuerung mit einem Slidepad ist zwar gut gemeint aber in Verbindung mit der Bewegungssteuerung (Gyrosensor) trieb mich die Kontrollmöglichkeit des Öfteren in den Wahnsinn.

FAZIT

Trotz der sehr hakelnden Steuerung ist Luigi’s Mansion mit sehr viel Würde gealtert. Die 3DS Umsetzung weiss mit Optik und Sound zu überzeugen und gibt in Sachen Präsentation ganz schön Gas. Luigi’s Mansion für den 3DS ist rundum ein atmosphärischer und kurzweiliger Titel geworden der perfekt in die Halloween Jahreszeit passt.

Seit 19. Oktober 2018 ist Luigi’s Mansion für den Nintendo 3DS/2DS erhältlich.

