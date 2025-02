Nintendo-Patent zielt auf Palworld – Kommt der weltweite Rechtsstreit?

Nintendo setzt den Entwickler von Palworld, von Entwickler Pocketpair, unter Druck: Mit einem frisch gesicherten Patent für die „Mechanik des Kreaturenfangs“ könnte der Streit jetzt auf ein internationales Level gehoben werden. Doch was steckt hinter dieser strategischen Entscheidung?

Seit September 2024 kämpfen Nintendo und die Pokémon Company gegen Pocketpair in Japan. Der Vorwurf: Palworld verletzt Nintendos geistiges Eigentum. Der Fall wird vor dem Bezirksgericht Tokio verhandelt, doch jetzt sorgt ein neues Patent in den USA für Aufsehen. Am 11. Februar 2025 sicherte sich Nintendo ein Patent (Nummer 12.220.638) für ein System zum Einfangen von Kreaturen (via GamesFray.com), das stark an bestehende Nintendo-Patente angelehnt ist.

Florian Müller, Analyst bei Games Fray, sieht in diesem Schritt eine klare Strategie: Nintendo könnte damit argumentieren, dass Palworld ein System verwendet, das bereits durch bestehende Patente geschützt ist. Sollte das Unternehmen in den USA erfolgreich sein, könnte der Rechtsstreit global ausgeweitet werden – was Pocketpair das Leben schwer machen würde.

Rückschläge und strategische Gespräche

Doch nicht alles läuft nach Plan: Im Dezember 2024 wies das US-Patentamt (USPTO) 32 von 33 Anträgen ab. Nur eine Teilmechanik, das nahtlose Wechseln zwischen reitbaren Kreaturen, könnte patentiert werden. In einer letzten Hoffnung auf Erfolg suchte Nintendo Anfang Februar das Gespräch mit einem Patentprüfer, um weitere Ansprüche durchzusetzen.

Die entscheidende Frage bleibt: Wird Nintendo den Rechtsstreit auf die USA ausweiten? Sollte das Unternehmen in den USA rechtliche Erfolge erzielen, könnte Pocketpair gezwungen sein, Änderungen an Palworld vorzunehmen oder sich einem weiteren Rechtsstreit zu stellen. Doch noch ist nicht klar, wie sich die Patentanträge entwickeln werden.

Für alle, die den Fall verfolgen, bleibt es spannend. Wird Nintendo tatsächlich international gegen Palworld vorgehen? Und wie wird Pocketpair auf diesen Druck reagieren? Nur die kommenden Wochen und Monate können diese Fragen beantworten.

Nachdem Palworld auf Steam vor gut einem Jahr eingeschlagen ist flaute das Interesse danach ordentlich ab. Seit Dezember 2024 tummeln sich wieder mehr Spieler im Survival-Titel von Pocketpair. Aktuell erreicht Palworld zu Höchstzeiten mehr als 135.000 Spieler auf Steam.