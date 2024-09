Palworld: Pocketpair reagiert auf Nintendo-Klage

Der Entwickler von Palworld, Pocketpair, hat eine vorläufige öffentliche Antwort auf die Klage von Nintendo gegen ihn veröffentlicht. Darin teilt er mit, dass er rechtliche Schritte in dieser Angelegenheit eingeleitet hat. Unter anderem erklärte das Unternehmen auch, dass ihm keine geistigen Eigentumsrechte bekannt seien, die das Game verletzen könnte. Am 18. September reichte Nintendo beim Bezirksgericht Tokio Klage gegen den Entwickler des besagten Titels ein. Die Klage behauptet, Pocketpairs Spiel verletze mehrere Patente von The Pokemon Company, einem Gemeinschaftsunternehmen von Nintendo, Game Freak und Creatures Inc. The Pokemon Company wird als zweiter Kläger im Verfahren genannt. Obwohl Nintendo den Fall öffentlich ankündigte, ging das japanische Unternehmen nicht näher auf die Vorwürfe ein.

Einen Tag später bestätigte Pocketpair die Klage in einer vorbereiteten Erklärung. Darin hieß es, man sei über die Klage informiert worden und habe die notwendigen Schritte eingeleitet, um sich zu verteidigen. Das Studio bezeichnete diese Wendung der Ereignisse als „unglücklich“. Zudem wies es darauf hin, dass es durch die Klage gezwungen sei, „erhebliche Zeit“ für Bemühungen aufzuwenden, die nichts mit der weiteren Entwicklung von Palworld zu tun hätten. Der Entwickler des Games sagte außerdem, dass er noch keine Details über die Ansprüche von Nintendo und Co. erhalten habe. Daher wisse er nicht, gegen welche Patente sein erfolgreiches Monsterzähmungs-Spiel angeblich verstoße.

Regarding the Lawsuit

Yesterday, a lawsuit was filed against our company for patent infringement.

We have received notice of this lawsuit and will begin the appropriate legal proceedings and investigations into the claims of patent infringement.

At this moment, we are unaware…

— Palworld (@Palworld_EN) September 19, 2024