Nintendo: Neuer Super Mario Galaxy 2 Speedrun-Rekord!

Ganze 80.000 Zuschauer haben den Rekord live verfolgt!

Ein Speedrunner hat zwei Mal hintereinander einen Speedrun-Rekord für den Nintendo Wii Klassiker Super Mario Galaxy 2 aufgestellt. Verfolgt wurde das Ganze bei einem Event, welches einem guten Zweck dient. Der neue Rekord wurde von 80.000 Zuschauern verfolgt.

Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy 2 ist die direkte Fortsetzung von Super Mario Galaxy, Dennoch konnte der zweite Teil der Super Mario Galaxy-Reihe aufgrund von aufgewärmter Story und Karten als Levelauswahl in diesen zwei Dingen nicht mehr wie der Vorgänger punkten, aber dafür setzte man in Sachen Leveldesign und vor allem Schwierigkeit einen drauf. Super Mario Galaxy 2 macht für die geübten Spieler des ersten Teils in der Schwierigkeit genau dort weiter wo der erste Teil aufgehört hat und gehört deshalb heute zu den schwierigsten Super Mario Titeln. Das perfekte Add-On für alle, die im ersten Teil den Dinosaurier Yoshi vermisst haben und sowieso vom Super Mario Galaxy Abenteuer noch lange nicht genug bekommen hatten. Bei beiden Titeln ist der deutsche Bildschirmtext aufgrund der kreativen und liebevollen Ausdrücke auch der englischen Version vorzuziehen, denn Bowser will in der deutschen Version des zweiten Teils einen Kuchen backen.

Doppelter Rekord

Der Speedrunner hat den Super Mario Galaxy 2 Rekord sogar zwei Mal gebrochen. Nachdem der Weltrekord schon gebrochen war hat der selbe Spieler den eigenen Rekord noch einmal um 4 Sekunden geschlagen. Die paar Sekunden klingen nicht nach viel, dennoch sind sie in der Welt der Speedrunner eine Ewigkeit. In den Runs war es egal wie viel Prozent im Spiel erledigt worden ist, denn es musste nur beendet werden. Allerdings mit dem “Bank Toad“. Dieser musste extra freigespielt werden was den Speedrun schwieriger gemacht hat.

I JUST GOT WR LIVE AT GDQ IN FRONT OF 80K PEOPLE HOW IN THE ACTUAL UNIVERSE I HAVE PEAKED IN LIFE GALAXY FOREVER 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/N6wGvpmeEm — Jhay 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@NotImJhay) January 11, 2023

Der Veranstalter GDQ

Aber damit nicht genug. Dieser Speedrun ist durch eine ganz besondere Veranstaltung passiert. Awesome Games Done Quick (oder kurz GDQ) ist eine Veranstaltung bei welcher Speedruns stattfinden und dabei auch Gelder für Spenden gesammelt werden. Bis heute hat GDQ stolze 37 Millionen Dollar gesammelt und gespendet. Dort finden Speedruns von allen möglichen Titeln wie Castlevania, Ratched and Crank oder The Legend of Zelda statt. Verfolgt wurde übrigens der Super Mario Galaxy 2 Speedrun live von 80.000 Zuschauern!

Nintendo Wii Spiele: Mario-Jammer

Es ist ein Jammer, dass Nintendo bei Super Mario 3D All-Stars Super Mario Galaxy 2 weggelassen hat, weswegen sich die Sammlung leider nie komplett anfühlen wird. Jeder Super Mario Fan und Jump ‘n’ Run Spieler, der die Super Mario Galaxy-Reihe bis heute nie erlebt hat, sei ans Gamer-Herz gelegt dies unbedingt nachzuholen. Es handelt sich hier um die besten Plattformer die es gibt. Nicht umsonst findet man die Teile bei plattformübergreifenden Auflistungen der besten Videospieltiteln aller Zeiten. So findet man auf metacritic.com, gleich beide Titel hintereinander unter den Top 10 vertreten und das weit vor allen anderen Super Mario Titeln. Absolut zurecht!

Super Mario Speedruns sind generell beliebt

Super Mario Titel sind unter den Speedrunnern nicht wegzudenken. Angefangen von Speedruns von Super Mario Bros. auf dem NES, bis hin zu Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch. Übrigens, Super Mario 64 ist auf Platz 3 der Seite speedrun.com meistgespielten Speedruns.

Überhaupt ist es schön zu sehen, dass Speedruns nicht nur immer populärer werden, sondern diese auch für einen guten Zweck eingesetzt werden können. Wir gratulieren allen Beteiligten von Herzen und freuen uns auf den nächsten spektakulären Rekord über den wir dann berichten dürfen.

Quelle: twitter.com via Jhay