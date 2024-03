Nintendo Museum: Eröffnung wird sich länger hinziehen

Laut einer aktuellen Bauankündigung wird die offizielle Eröffnung des Nintendo Museum nicht wie geplant im März 2024 stattfinden, sondern erst im nächsten Monat. Das Unternehmen hatte seine Pläne zur Eröffnung eines Museums erstmals im Jahr 2021 angekündigt, um seine “Produktentwicklungsgeschichte und -philosophie” mit allen Spielern zu teilen. In diesem Museum sollte eine Vielzahl von Nintendo-Produkten ausgestellt werden. Die museumsähnliche Einrichtung wurde zunächst als “Nintendo Gallery” angekündigt und sollte auf dem Gelände der alten Uji-Ogura-Fabrik in Kyoto errichtet werden.

Zwei Jahre später enthüllte der Entwickler während der Nintendo Direct im September 2023 das Eröffnungsdatum des Museums. Es wurde angekündigt, dass es bis Ende März 2024 fertiggestellt sein würde und den neuen Namen Nintendo Museum tragen wird. Die Ankündigung enthüllte ein architektonisches Rendering des Gebäudes sowie eine Luftaufnahme. Das Dach ist mit dem klassischen ?-Block’ aus Super Mario Bros. verziert.

Der japanische Twitter-Nutzer @hanayohaneNEKO hat ein Foto gepostet. Auf diesem ist eine Bauanzeige zu sehen, die an der Baustelle von Nintendos künftigem Museum aufgenommen wurde. Laut dieser Mitteilung wird das Museum während der Goldenen Woche 2024 eröffnet werden. Das angegebene Fertigstellungsdatum ist der 30. April. Aufgrund dieser Verzögerung liegt das Museum einen Monat hinter dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin zurück. Es ist unklar, wie lange dieser Aushang schon besteht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Museum bereits Ende März eröffnet wird.

Wann wird das Nintendo Museum eröffnet?

Als das Unternehmen zum ersten Mal seine Pläne zur Eröffnung eines Museums bekannt gab, ging man davon aus, dass es innerhalb von Nintendos Geschäftsjahr 2023, das im März 2024 endet, fertiggestellt werden würde. Ein Monat Verzögerung ist zwar nicht so schlimm, aber Nintendo hat sich noch nicht zu einem neuen Eröffnungstermin geäußert.

Nintendo hat bisher nur wenige Details darüber bekannt gegeben, was im Museum zu sehen sein wird. Es soll jedoch eine Reihe von historischen Nintendo-Produkten ausgestellt werden. Im Gegensatz zu früheren Attraktionen wie Super Nintendo World, die sich darauf konzentrierten, Fans in die Welt der Mario-Spiele eintauchen zu lassen, wird das Museum wahrscheinlich die Geschichte von Nintendo in den Fokus stellen, insbesondere die Hardware. Vielleicht könnten Prototypen von Nintendos Konsolen Teil der Ausstellung im Museum sein. Fans müssen nur abwarten, bis Nintendo weitere Informationen und einen neuen Eröffnungstermin bekannt gibt.