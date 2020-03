Nintendo’s Mario Bros als blutiger Shooter ist etwas, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchten

Super Mario Bros. als Shooter?

Eine Neuinterpretation von Super Mario Bros. als blutiges FPS-Spiel ist etwas, von dem bis jetzt niemand wusste, dass wir es brauchen. Seit Marios erstem Auftritt in den frühen 1980er Jahren hat der italienische Gas-Wasser-Heizung-Installateur über 200 Videospiele hervorgebracht. Die Spiele haben Mario in eine Vielzahl unterschiedlicher Rollen und Situationen gebracht, von der Reinigung von Isle Delfino mit Wasser in Super Mario Sunshine über ein Match gegen Bowser in Mario Tennis bis hin zum Lösen von Rätseln als Arzt in Dr. Mario.

Während viele der Mario-Spiele aktionsorientiert waren, war das Mario-Franchise immer kinderfreundlich. Es war leicht, an Mario vorbei zu schauen, der Goombas unter seinen Füßen zerquetschte oder Bowsers Schwanz packte und ihn in die Luft warf, weil die Animation immer süß und freundlich war. Sehr selten hat sich Nintendo von dieser Erfolgsformel entfernt. Die größte Gewalt, der der Charakter begegnet ist, war im gescheiterten Super Mario Bros.-Film. Kurzer Abzweiger: 2022 soll ein Animationsfilm in die Kinos kommen.

Der Twitter-Nutzer @beeple hat ein kurzes Video gepostet, in dem er sich ein Shooter-Spiel vorstellt, das an Resident Evil erinnert, aber Charaktere aus dem Super Mario Bros.-Universum enthält. Die Beschriftung lautet “POWER-UP”. Mario selbst ist mit einem großen Monsterkörper zu sehen, der scheinbar aus dem Boden springt. Er ist voller Blut und hält Toad in der linken Hand. Es spritzen die Eingeweide, fast schon wie bei Doom.

Wenn ihr euer “Bild” von Super Mario zerstören wollt, dann schaut euch dieses Video an:

Absurdes Bild von Nintendo‘s Lieblings-Installateur

In dem Video gibt es auch Soldaten, die ihre Waffen auf das mit Power Up-Pilzen verbesserte Mario-Monster schießen. Einer der Soldaten klettert auf Mario und hält sich verzweifelt fest, während er den riesigen Klempner mit seinem Messer ersticht. In der unteren rechten Ecke des Bildschirms ist ein Tank sichtbar. Bei alledem gibt es Goombas mit Hubschrauberrotoren, die an Köpfen befestigt sind. Ein absurdes Bild von Gewalt, vor allem mit Mario als Hauptgegner.

Die Zeitleiste von Twitter-Benutzer @beeple ist voll von Posts, die andere kreative Kunstwerke, Neuvorstellungen und Videos zeigen. Die Idee, einen aufgemotzten Mario nach dem Pilz zu sehen, ist sehr verlockend. Das kurze Video lässt den Betrachter andere Elemente und Charaktere von Marios Universum sehen, die dieselbe monströse Verjüngungskur erhalten. Wenn man sieht, wie dieser Mario gegen eine Albtraumversion von Bowser antritt, steht er ganz oben auf der Liste der besten Kaiju-Schlachten. Nach dem abgründigen Super Mario Bros.-Film hat Mario nicht mehr in einem Live-Action-Film mitgespielt. Die meisten Videospiele sollten wahrscheinlich so bleiben, wie sie sind, aber wenn ein neuer Film so etwas wie der Albtraum ist, der in diesem Tweet gezeigt wird, muss Nintendo die Idee möglicherweise erneut überdenken.