Nintendo kündigt kostenlose Switch-2-Optimierungen für zwölf Spiele an

Im Vorfeld des Launchs der Nintendo Switch 2 überrascht Nintendo mit einem umfangreichen Update-Programm für insgesamt zwölf hauseigene Spieleklassiker. Ab dem 5. Juni 2025 erhalten Fans kostenlos technische Optimierungen, die ihre Lieblingsspiele auf der neuen Konsole in frischem Glanz erstrahlen lassen.

Zu den Kernverbesserungen zählen optimierte Grafiken für das hochauflösende Display der Switch 2 und HDR-Unterstützung bei zahlreichen Titeln. Auch die Bildrate wurde bei vielen Spielen spürbar verbessert, was für ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis sorgt – selbst im Mehrspielermodus.

Hier eine Übersicht der unterstützten Titel und ihrer Verbesserungen:

ARMS

Grafik: Optimiert für das Display der Switch 2 und hochauflösende TVs

Bildrate: Flüssigere Bewegungen, auch im lokalen Multiplayer

HDR-Unterstützung

Big Brain Academy: Kopf an Kopf

GameShare: Bis zu vier Spieler in Partymodus, lokal oder online via GameChat

Captain Toad: Treasure Tracker

Grafik: Optimiert für Switch 2 und HDR

GameShare: Zwei-Spieler-Koop lokal oder online via GameChat

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

GameShare: Bis zu vier Personen können 34 Spiele lokal oder online teilen

Game Builder Garage

Grafik: Switch-2-Optimierung

Unterstützung für Joy-Con 2 Maussteuerung

New Super Mario Bros. U Deluxe

Grafik: Optimiert für Switch 2

Pokémon Karmesin & Purpur

Grafik: Switch-2-Optimierung

Bildrate: Flüssigeres Gameplay

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Grafik: Optimiert für Switch 2

Bildrate: Verbesserte Performance

HDR: Nur für Bowser’s Fury

GameShare: 4-Spieler-Koop in 3D World, 2-Spieler in Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

Grafik: Switch-2-Optimierung

HDR-Unterstützung

GameShare: Koop-Modus Mario & Cappy lokal oder online

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Grafik: Optimiert für Switch 2

HDR-Unterstützung

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Grafik: Optimiert für Switch 2 und hochauflösende Fernseher

HDR-Unterstützung

Eine starke Botschaft zum Start der Switch 2

Mit diesem kostenlosen Upgrade-Paket sendet Nintendo ein deutliches Signal: Die Switch 2 soll nicht nur mit neuen Spielen begeistern, sondern auch die Vergangenheit in modernem Licht erstrahlen lassen. Indem der Konzern seine bestehenden Titel für die neue Hardware rüstet, zeigt er Kundennähe und ein langfristiges Bekenntnis zu seiner Spielbibliothek.

Fans dürfen sich also nicht nur auf neue Titel freuen, sondern auch ihre bisherigen Favoriten in deutlich verbesserter Form neu entdecken. Alle Updates erscheinen am 5. Juni 2025.