Nintendo Direct offiziell bestätigt, aber diesmal geht es nicht um neue Games

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat offiziell eine neue Nintendo Direct angekündigt, doch diese Ausgabe läuft völlig anders ab, als du es erwartest. Statt neuer Games, Remakes oder Release-Daten dreht sich diesmal alles um ein großes Filmprojekt aus dem Super Mario-Universum. Und das Event findet früher statt, als viele vermutet hatten.

Die Präsentation läuft bereits morgen, Sonntag, 25. Januar 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit. Während Fans eigentlich erst im Februar mit einer Direct gerechnet hatten (traditionell zum Thema Pokémon) zieht Nintendo den Termin diesmal vor und setzt einen klaren Schwerpunkt auf Entertainment außerhalb der klassischen Spielewelt. Diese Direct widmet sich komplett dem kommenden Super Mario Galaxy Film. Nintendo verspricht einen exklusiven Einblick in das neue Kinoabenteuer, das am 03. April 2026 erscheinen soll. Damit bekommt der Film eine eigene Show, statt nur ein kurzer Teil einer normalen Spiele-Direct zu sein.

Werbung

Der Super Mario Galaxy Film – Nintendo widmet eigene Direct-Show

Ein erstes offizielles Bild zeigt bereits Mario und Luigi in ihrer Feuer-Variante. Die Story führt die beiden Brüder gemeinsam mit Peach und Toad ins Weltall, wo sie sich Bowser Jr. stellen müssen. Das Setting unterscheidet sich klar vom klassischen Pilzkönigreich und setzt stark auf das kosmische Flair der Galaxy-Spiele.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Der Erfolg des ersten großen Super Mario-Animationsfilms aus 2023 hat gezeigt, wie stark die Marke auch außerhalb der Gaming-Welt funktioniert. Der damalige Blockbuster war einer der erfolgreichsten Videospiel-Filme aller Zeiten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an dieses neue Projekt. Wer die beiden berüchtigten Super Mario Galaxy-Games nie gespielt hat, kann dies übrigens für die Switch 2 nachholen. Es zahlt sich aus!

Nintendo denkt größer

Dass Nintendo dem Film eine komplette Direct widmet, zeigt, wie wichtig dieser Schritt für die Zukunft der Marke ist. Mario ist längst mehr als nur ein Spieleheld. Nintendo baut das Franchise systematisch zu einer Entertainment-Marke aus, ähnlich wie Marvel oder Star Wars.

Auch der Cast ist prominent besetzt. Chris Pratt spricht erneut Mario, Charlie Day ist wieder Luigi, Anya Taylor-Joy leiht Peach ihre Stimme und Jack Black kehrt als Bowser zurück. Neu dabei ist unter anderem Brie Larson als Rosalina, was perfekt zum Galaxy-Setting passt. Die Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic sowie Drehbuchautor Matthew Fogel sind ebenfalls wieder an Bord. Das sorgt für Kontinuität beim Humor, Stil und Erzähltempo.

Auch wenn diesmal keine Games gezeigt werden, heißt das nicht, dass 2026 ruhig bleibt. Eine klassische Nintnedo Spiele-Direct im Februar gilt weiterhin als wahrscheinlich, besonders mit Blick auf Pokémon und kommende „Switch 2“-Titel. Diese Januar-Direct ist vielmehr ein Signal: Nintendo denkt größer. Spiele bleiben das Herz, aber Filme werden ein fester Teil der Strategie. Und genau deshalb bekommt Mario im Januar seine ganz eigene Bühne. Nächstes Jahr erwartet und dafür die Live-Adaption von The Legend of Zelda.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!