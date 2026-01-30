Nintendo Direct: Die nächste große Präsentation soll im Februar stattfinden

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Es herrscht das Gerücht, dass die erste, große Nintendo Direct schon im Februar stattfinden könnte. Die Quelle des Gerüchts ist nicht unbekannt und behielt schon öfters bei recht wichtigen Dingen von Nintendo recht.

Was ist eine Nintendo Direct Präsentation?

Eine Nintendo Direct Präsentation ist entweder ein vorher aufgezeichnetes Video oder gar ein Livestream von Nintendo. Darin werden neue Videospiele, Neuerungen und Hardware-Ankündigungen der Welt präsentiert. Statt klassischen Pressekonferenzen oder Messen kann Nintendo so direkt ihre Kunden informieren. Die Dauer liegt meistens zwischen 15 und 50 Minuten. Es ist noch gar nicht so alt, aber in der Zeit hat Nintendo schon zahlreiche Präsentation gemacht und sie direkt ihren Kunden gezeigt.

Wann soll die nächste Nintendo Direct Präsentation gezeigt werden?

Anfang Februar soll die Nintendo Direct Präsentation gezeigt werden. Sogar das genaue Datum ist bekannt. Es soll sich um den 4. oder 5. Februar handeln. So NateTheHate, welcher in einer Podcast-Folge darüber berichtete.

Um welche Art von Nintendo Direct könnte es sich handeln?

Es gibt verschiedene Nintendo Direct Arten. Entweder handelt es sich um eine reine Nintendo Direct mit Ankündigungen von Nintendo oder es ist ein Partner Showcase. Dieses Mal soll es allerdings letzteres sein.

Welche Videospiele könnten Präsentiert werden?

Wenn die Präsentation ein Partner Showcase sein wird, dann ist es zwar unwahrscheinlich das Nintendo Titel vorgestellt werden. Da die folgenden Titel aber alle bald erscheinen, könnte auf diese dennoch in einer nächsten Präsentation eingegangen werden.

Mario Tennis Fever – Veröffentlichungsdatum 12.02.2026

– Veröffentlichungsdatum 12.02.2026 Pokémon Pokopia – Veröffentlichungsdatum 05.03.2026

– Veröffentlichungsdatum 05.03.2026 Super Mario Bros. Wonder – NS2 Edition – Meetup im Bellabel Park – Veröffentlichungsdatum 26.03.2026

– Veröffentlichungsdatum 26.03.2026 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Veröffentlichungsdatum 16.04.2026

Tatsächlich gab es immer eine Nintendo Direct Präsentation im 1. Quartal. Auch die Quelle ist nicht unbekannt und behielt schon in der Vergangenheit schon öfters recht. Er hat schon einige Nintendo Directs prophezeit und er wusste sogar wann die Nintendo Switch 2 präsentiert worden war. Also könnten bald wieder neue News auf uns zurollen. Wir sind schon sehr gespannt darauf.

Quelle: youtube.com via NateTheHate2, x.com via NateTheHate2

