Nintendo: Die Server der Switch werden in China bald abgedreht!

Nintendo hat offiziell die Schließung der Netzwerkdienste für die Nintendo Switch in China angekündigt. Darunter fällt auch der eShop. Die Schließung soll schon im Jahr 2026 passieren. Dafür gibt es allerdings mehrere kostenlose Nintendo Titel zum Download als Geschenk.

Wann ist es so weit?

Der erste Schritt der Schließung soll am 31.03.2026 gemacht werden. Ab diesem Tag können weder Videospiele noch andere Software mehr gekauft werden. In weniger als zwei Monate später, am 15.05.2026 soll es dann auch nicht mehr möglich sein Titel herunterzuladen. Es können ab dann auch keine Codes mehr eingelöst werden oder DLC geholt werden. Dieser Tag stellt das Schlusslicht da, da an diesem auch andere Netzwerkdienste eingestellt werden.

Werbung

Spezielle Aktion

Wer in China eine Nintendo Switch besitzt und seine Konsole mit einem WeChat-Konto verknüpft hat, hat allerdings einen Anspruch auf kostenlose Spiele. Dies ist eine zeitlich begrenzte Aktion, welche zwischen dem 27. November 2024 und dem 31. März 2026 möglich ist. Darin können bis zu vier Videospieltitel heruntergeladen werden.

Welche Titel können heruntergeladen werden?

Folgende Titel stehen in dieser Aktion zur Auswahl:

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Dr. Kawashima’s Brain Training

Kirby Star Allies

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Tennis Aces

New Pokemon Snap

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokemon: Let’s Go, Pikachu

Pokemon: Let’s Go, Eevee

Super Mario Odyssey

Super Mario Party

Yoshi’s Crafted World

China

Von der Schließung ist nur China betroffen. Dennoch schockierend, dass die online Funktionen der Nintendo Switch bereits in China verschwinden, schließlich handelt es sich um eine aktuelle Konsole. Der Grund dürfte im Land zu finden sein, dennoch sehen wir, wie es uns auch eines Tages ergehen kann. Die Server der Wii U und 3DS wurden schließlich auch erst abgedreht.

Unschöner Blick in die Zukunft

Wir erinnern uns an den Schock, als die online Funktionen der Nintendo Wii U und des 3DS eingestellt worden waren. Das ist erst vor ein paar Monaten geschehen. Nun werden wir schon Zeuge wie die Server der Nintendo Switch in China abgedreht werden. Das ist ein unschöner Blick in die Zukunft was uns Fans auch eines Tages bei der Nintendo Switch und auch allen Konkurrenz Konsolen blühen dürfte. Nach und nach werden unsere Lieblingstitel in der Form in der wir sie kennen, irgendwann nicht mehr verfügbar sein. Wir erinnern uns an Super Mario Bros. 35.

Quelle: nintendoswitch.com.cn

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!