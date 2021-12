Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) – Game Review

Big Brain Academy: Kopf an Kopf - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Big Brain Academy: Kopf an Kopf ist ein Lern- und Puzzle-Videospiel, welches von Nintendo EPD entwickelt und am 3.12.2021 von Nintendo exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht worden ist. Wir haben unsere Gehirne trainiert und herausgefunden, ob man mit diesem Spiel tatsächlich noch schlauer werden kann.

14 Jahre ohne Training

Nach 14 Jahren endlich ein neuer Teil von Big Brain: Academy. Es schien, als hätten die anderen zwei “Brain Titel” Professor Rubik’s Gehirntrainer und Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging die Akademie auf der Nintendo Switch abgelöst. Womöglich verschaffte der Erfolg, der genannten Titel, nun zum dritten Teil der Brain Academy Reihe. Der erste Teil Big Brain Academy wurde im Jahr 2004, auf dem Nintendo 3DS, und der zweite Teil Big Brain Academy for Wii im Jahr 2007, auf der Nintendo Wii, herausgebracht. In allen Teilen der Big Brain: Academy Reihe müssen in Minispielen Fragen beantwortet oder Rätseln in kürzester Zeit gelöst werden, damit, der von den Spielen ermittelte, Gehirnwert steigt.

Auf Hirn und Nieren getestet

Die Auswahl sämtlicher Mini-Spiele von Big Brain Academy: Kopf an Kopf ist in fünf Kategorien unterteilt: Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura. In einem Teil der Mini-Spiele werden die Erkennungs-, Kombinier- und Erinnerungsfähigkeiten herausgefordert. Im anderen Teil sieht man sich sieht man sich logischen oder mathematischen Fragen konfrontiert. Jede der fünf Kategorien beinhaltet vier Aufgaben die es je nach Schwierigkeit in sich haben. Die Schwierigkeit ermittelt das Spiel anhand der Leistungen. Jedenfalls können unter Übungen sämtliche Minispiele immer wieder geübt werden.

Kampf gegen Geister

In Geist-Kampf gegen Freunde oder Spieler weltweit antreten. Der Titel rührt daher, da man nicht live gegen seine Gegner, sondern im geteilten Bildschirm lediglich gegen eine Aufzeichnung eines echten Spiels aus der Vergangenheit antritt. Diese Zeitreise macht in diesem Spiel auch Sinn und erspart uns Ladezeiten. Allerdings wird hier ein abonnierter Nintendo Switch Online Account benötigt.

Wertvolles Gehirn

Will man für das Spiel seinen Gehirnwert ermitteln, müssen unter der Auswahl Test Aufgaben aus allen fünf Kategorien erledigt werden. Während der Spiele steigt und sinkt man in den Klassen: Kinder, Anfänger, Fortgeschrittene, Könner, Experten und Elite. Nach der kurzweiligen fünf Minuten, ist die Runde schon zu Ende und die Ergebnisse können analysiert werden. Wobei neben Gehirnwert, Gehirn-Level auch der Gehirn-Typ nach der am besten gemachten Aufgaben ermittelt wird. Hier merkt jeder Spieler wo seine Stärken im Lerntyp liegen.

Gold ist nicht genug

Neben Übungen, Geist-Kampf und Test gibt es noch eine vierte Auswahl, welche allerdings anfangs mit einem großen Fragezeichen gesperrt bleibt, hierfür müssen genügend Spiele gespielt und Medaillen gesammelt werden. Überreicht werden diese vom Professor Lobo, welcher hier als Spielleiter fungiert. Aber nicht nur die Medaillen, sondern auch die Kommentare des Professors sind immer sehr motivierend. Wer Gold gewinnt, der darf sich noch nicht ausruhen, denn neben der Sorte der Medaillen, kann man sich ähnlich wie in Mario Kart 8, noch je drei Sterne dazuverdienen.

Partyspiel

Wer allerdings seine Freunde vor Ort hat, der kann mit bis zu vier Spielern gegeneinander antreten, was aufgrund der kuren Minispiele unheimlich viel Spaß macht, sodass man hier plötzlich in dem Gehirntrainer ein mächtiges Partyspiel hat. welches einem Mario Party Superstars Konkurrenz machen kann. Mit den Figuren, welche ihr selber gestalten könnt, macht ihr dann während den Spielen, ein, dem Spieltitel gerechtes, Kopf an Kopf rennen, welches auch visuell dargestellt wird und euch, beim Lösen der Rätsel, nervös machen kann. Sehr gelungen!

Hände weg vom Pro Controller!

Es kann sowohl mit Touchscreen, als auch mit Button-Steuerung, gespielt werden. Allerdings sei von der Verwendung des Nintendo Switch Pro Controllers abzuraten, da das D-Pad manchmal zu unpräzise ist, sodass man beim Auswählen womöglich nicht immer auf dem Feld landet, auf dem man sein wollte und kassiert so unfairerweise einen Fehler ein, was den Gehirnwert schrumpfen lässt. Spieler mit Joy-Cons haben hier keine Probleme und müssen sich nur auf die Aufgaben konzentrieren. Trotzdem spielt sich Big Brain Academy: Kopf an Kopf am sichersten und schnellsten mit dem Touchscreen. Beim Multiplayer ist es am fairsten, wenn alle mit den selben Kontrollern spielen.

Abbilder von uns

Die Grafik ist, im Gegensatz zum Anspruch der Aufgaben, wie in den Vorgängern, sehr simpel gehalten und lenkt damit auch nicht vom Kern von Big Brain Academy: Kopf an Kopf. Allerdings sind so sämtliche Figuren, die man selbergestalten darf, sehr liebenswert geraten. Auch deren Animationen sind sehr lustig. Im Laufe des Spieles werden zudem noch weitere Details zur Gestaltung der Figuren freigespielt. Trotz der Einfachheit, wurde hier auf Details geachtet: unsere Abbilder auf dem Bildschirm sind auch immer mit dem selben Kontroller, den wir tatsächlich verwenden, gerüstet. Sogar die Farbe des Controllers den wir in der Hand halten, stimmt in den Händen der Figuren überein.

Humorvolle Musik

Die Musik von Big Brain Academy: Kopf an Kopf ist wie die Grafik des Titels: sehr simpel gestaltet. Keineswegs simpel komponiert, sondern sie folgt dem Grafikstil, der ebenfalls mit Humor versehen ist. So bemerkt man gar nicht die Musik im Hintergrund, da man sich sowieso auf die Aufgaben konzentrieren muss. Es geht schließlich um jede Sekunde. Auch die Laute von euch oder des Professors sind lustig und unterhaltsam, wenn er beispielsweise mit seinem Gehirnwert angibt oder euch mit seinen Komplimenten motiviert.

Fazit zu Big Brain Academy: Kopf an Kopf

Nintendos “Brain Titel” haben es qualitativ in sich. Big Brain Academy: Kopf an Kopf hat wenige Minispiele und ist simpel gestaltet. Dafür ist es aber ein sehr unterhaltsamer und fordernder Titel, welcher unsere Gehirne hoffentlich auch in Zukunft immer wieder auf Trab halten wird. Wem das Gehirn-Training nicht immer zusagt, der hat hier mit Freunden noch ein bombastisches Partyspiel als Geheimwaffe.

Review Wertung

8 SCORE Für regelmäßiges oder unregelmäßiges Gehirntraining, als auch ein Partyspiel für die ganze Nacht! Detail-Wertung Grafik 7 Sound 6 Gameplay 8 Motivation 9 Steuerung 8 Multiplayer 10

