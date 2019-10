Dr. Kawashimas Gehirntraining für Nintendo Switch erscheint am 3. Januar in Europa

Dr. Kawashima’s Gehirntraining - (C) Nintendo

Bist du bereit, dein Gehirn zu trainieren? Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass der Nintendo Switch mit “Brain Age” einen neuen Einstieg in die leger-freundliche Franchise erhält. Wir haben einen japanischen Trailer sowie ein Datum für diese Region. Zu der Zeit gab es kein Wort außerhalb Japans, aber wir wissen jetzt zumindest, dass es mit dem Titel Dr. Kawashimas Gehirntraining für Nintendo Switch nach Europa kommen wird.

In Japan endet das Spiel mit der Veröffentlichung im Dezember. Aber Europa wird in die andere Richtung gehen und nächstes Jahr mit der Veröffentlichung des Puzzlers im Januar beginnen, kündigte Nintendo an. Es wird sowohl bekannte als auch neue Übungen enthalten, die dein Gehirn zum Arbeiten bringen.

Dr. Kawashimas Gehirntraining für Nintendo Switch wird am 27. Dezember in Japan und am 3. Januar in Europa veröffentlicht. Derzeit gibt es kein Datum für Nordamerika, obwohl eine Lokalisierung in Europa wahrscheinlich darauf hindeutet, dass es dort ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlicht wird.