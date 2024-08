Nintendo: Das offizielle Museum wird im Oktober eröffnet werden!

Heute gab es eine Nintendo Direct, die sich um das bald eröffnende Nintendo Museum dreht. Darin wurde gezeigt, was es alles beinhalten wird. Ebenso wurde auch das Eröffnungsdatum bekannt gegeben: das Nintendo Museum wird am 02.10.2024 in Kyoto, Japan eröffnet werden.

Nintendos lange Geschichte!

Das Nintendo Museum ist für alle Fans rund um dem Globus gedacht. Beim Eintritt erhält man eine Karte mit digitalen Münzen, welche für verschiedene Aktivitäten genutzt werden kann. Dann beginnt das Entdecken aller Produkte, welche Nintendo in seiner über 100-jährigen Geschichte herausgebracht hat.

The Nintendo Museum in Kyoto, Japan is scheduled to open on October 2nd, 2024! Learn more: https://t.co/v5XQ8LNEhF pic.twitter.com/eyIsSIsbNZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 19, 2024

Das erste Stockwerk

Im ersten Stockwerk findet man was Nintendo in den knapp 100 Jahre vor dem NES herausgebracht hat. Dort wartet ein gigantischer Bildschirm in dem das japanische Kartenspiel Hyakunin Isshu gezockt werden kann. Auch der Love Tester SP zum Messen der Liebe mit einer anderen Personen darf nicht fehlen. Auch das Schießspiel Zapper & Scope SP kann dort wieder gespielt werden. Weiters gibt es noch die Pitching-Maschinen Ultra Machine SP, Ultra Hand SP mit welche Bälle über Bahnen gelenkt und in Rohre gefallen werden.

Über 80 Videosspiele

Anschließend folgen vertrautere Aktivitäten: die Videospiele. Also alles was uns einfällt, wenn wir den Namen Nintendo hören. Angefangen vom Famicom System (NES) über den Nintendo 64 oder der Nintendo Wii. Diese Konsolen können mit mit riesigen Controllern gespielt werden. Aber auch Game & Watch SP wird dort vertreten sein. Insgesamt sollen dort über 80 klassische Videospiele gespielt werden können können.

Das zweite Stockwerk

Im zweiten Stockwerk warten Exponate. Sämtliche Heimkonsolen vom originalen japanischen Famicom System (NES), bis hin zur aktuellen Nintendo Switch Konsole werden ausgestellt sein. Beispielsweise auch die Nintendo Wii und dessen Zubehör für die Wii Fit.

Evolutionen

Einzigartig sind auch die Evolutionen, wie die des weltberühmten Fragezeichen-Blocks, welcher in der heutigen Gegenwart nicht mehr wegzudenken ist. Auch die Weiterentwicklung von The Legend of Zelda, welche in Sachen Umfang und Optik mit jeder Konsolenepoche weiterentwickelt worden ist.

Hanafuda

Es kann auch Hanafuda gespielt werden. Wer hier noch mehr tun möchte, der kann in einem Workshop eigene Hanafuda-Karten gestaltet werden. Auch wird es natürlich ein stimmiges Café zum Nintendo Erlebnis beitragen.

Es ist kaum zu glauben, dass Nintendo nach so einer langen Erfolgsgeschichte erst jetzt ein Museum eröffnet. Umso schöner, dass die Welt bald nun eines hat.

