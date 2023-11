“Nintendo Museum” enthüllt – Bauarbeiten 2024 abgeschlossen

Nintendo Fakten

Entwickler: Nintendo Genre: Hardware Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo

Noch keinen Plan wo es nächstes Jahr auf Urlaub mit der Familie hin soll? Nun, ab 2024 gibt es einen interessanten Ort für Videospieler mehr auf dieser Welt: Das Nintendo Museum in Japan. Bereits im September neckte das japanische Unternehmen diese Institution. Jetzt gibt es ein Update, indem das Logo des Gebäudes offiziell enthüllt wurde.

Auf dem japanischen Instagram-Profil von Nintendo kann man das Logo sehen – zu verschiedensten Tageszeiten. Wie man sieht, handelt es sich dabei um ein recht schlichtes, aber formal wirkendes Design.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 任天堂 (@nintendo_jp)

Wo genau ist das Nintendo Museum?

Das Museum befindet sich in der Stadt Uij, Präfektur Kyoto. Es ist derzeit noch in Bau uns soll bis März 2024 eröffnet werden. Die “Galerie” beinhaltet eine “große Vielfalt” an Nintendo-Produkten, die die Geschichte des Unternehmens widerspiegeln.

Bereits 2021 wurde das Museum angekündigt (via NintendoLife.com):

“Nintendo hat die Möglichkeit diskutiert, eine Galerie zu errichten, um die Produktentwicklungsgeschichte und -philosophie von Nintendo der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck wird das Nintendo Uji Ogura-Werk renoviert, um die Galerie unterzubringen, eine Entscheidung, die nach sorgfältiger Prüfung getroffen wurde des Plans der Stadt Uji zur Neugestaltung des nahe gelegenen Bahnhofsgebiets Ogura.”

Einen genauen Eröffnungstermin für das Nintendo Museum gibt es noch nicht.