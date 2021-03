Nintendo 3DS: Lohnt sich der Kauf 2021 noch

Nintendo 3DS XL - © Nintendo

Bevor die Switch die Spieler mit seiner Hybridfunktionalität beeindruckte, war es der Nintendo 3DS, der echte 3D-Spiele auf eine Handheld-Konsole brachte. Seit seiner Veröffentlichung vor fast einem Jahrzehnt hat der 3DS über 75 Millionen Einheiten verkauft und ist damit eine Ikone der Videospielhardware, die den Handheld-Markt revolutioniert hat.

Dennoch lebt das Erbe des 3DS durch die riesige Liste seiner legendären Spiele weiter. Kürzlich enthüllte das japanische Outlet Famitsu die 30 meistverkauften physischen 3DS-Spiele, darunter Pokemon X / Y, Animal Crossing: New Leaf und viele mehr. Nun, da die Switch den Platz des 3DS als Nintendos Flaggschiff-Konsole eingenommen hat, fragen sich einige, die nicht in der Lage waren, einen 3DS zu kaufen, ob es sich lohnt, ihn 2021 noch in die Hand zu nehmen. Während die Antwort auf diese Frage auch von den Spielpräferenzen abhängt, sind hier sind fünf wichtige Faktoren, anhand derer die Spieler feststellen können, ob der 3DS im Jahr 2021 noch einen Kauf wert ist.

Der Nintendo 3DS hat Zugriff auf weitere Retro-Nintendo-Spiele

Eine der besten Eigenschaften des Nintendo 3DS ist, dass er klassische Nintendo-Spiele aus bis zu sechs verschiedenen Generationen spielen kann. Der Nintendo 3DS kann fast jede DS-Kassette abspielen, was perfekt für diejenigen ist, die über eine umfangreiche Sammlung von Spielen des 3DS-Vorgängers verfügen. Darüber hinaus kann der ursprüngliche 3DS auch digitale Spiele vom Game Boy, Game Boy Color und NES ausführen.

Darüber hinaus können die neue 3DS-Konsole und der 2DS dieselben Spiele spielen. Im Vergleich dazu ist die Switch nicht abwärtskompatibel mit physischen Spielen früherer Konsolengenerationen und kann nur bestimmte NES- und SNES-Spiele über Switch Online spielen.

Nintendo unterstützt den Original 3DS nicht mehr

In einer offiziellen Erklärung vor einigen Tagen gab Nintendo bekannt, dass die ursprüngliche 3DS-Konsole nicht mehr unterstützt wird. Dies bedeutet, dass das Unternehmen Reparaturen aufgrund veralteter Teile in der Konsole nicht mehr akzeptiert. Es ist erwähnenswert, dass der ursprüngliche 3DS zwar ab dem 31. März nicht mehr unterstützt wird, der New 3DS, der New 3DS XL und der beliebte 2DS jedoch weiterhin zur Reparatur eingeschickt werden können. Vor diesem Hintergrund sollten Spieler, die 2021 einen 3DS kaufen möchten, nach den neueren Varianten der Konsole suchen.

Der Nintendo 3DS verfügt über eine riesige Bibliothek großartiger Spiele

Natürlich sind das Leben und das Blut einer Konsole die Spiele, auf die die Spieler zugreifen können. Angesichts der Beliebtheit des 3DS beherbergt die Konsole einige der bekanntesten Nintendo-Spiele, darunter mehrere Generationen von Pokemon-Titeln, Animal Crossing: New Leaf, Fire Emblem: Awakening und viele mehr. Da die Switch kaum bis keine 3DS Spiele wiedergeben kann, benötigt man einen 3DS sollte man einen der Titel spielen wollen.

Der 3DS ist die perfekte Konsole für Kinder

Obwohl es viele Modelle des 3DS zu unterschiedlichen Preisen gibt, können Spieler problemlos für weniger als 100 Euro in die 3DS-Konsolenfamilie einsteigen. Aufgrund seines erschwinglichen Preises ist der 3DS die perfekte Konsole für Kinder, die möglicherweise nicht für die teurere Nintendo Switch bereit sind. Darüber hinaus sind 3DS-Spiele relativ billig und diejenigen, die sich für physische Spiele entscheiden, können sie bei den meisten Einzelhändlern leicht zu Schnäppchenpreisen finden. Auf der anderen Seite können Spieler, die digitale Spiele bevorzugen, über die virtuelle Konsole auf den eShop zugreifen, der mit Tausenden und Abertausenden von Spielen gefüllt ist, einschließlich solcher aus früheren Generationen von anderen Nintendo-Systemen.

3D-Spiele

Als Nintendo vor einem Jahrzehnt den 3DS zum ersten Mal ankündigte, dachten viele, dass die 3D-Funktion nur eine Spielerei sei. Obwohl die 3D-Funktionalität möglicherweise nicht für jedermann geeignet ist (weshalb der 2DS überhaupt existiert), ist es erwähnenswert, dass es tatsächlich funktioniert hat. Das Gute ist, dass Nintendo einen Schieberegler hinzugefügt hat, mit dem Spieler die 3D-Funktionalität anpassen können, zumal es einigen unangenehm ist, insbesondere während langer Spielstunden. Trotzdem ist es eine schöne Sache, besonders für diejenigen, die nach einer eindringlicheren Möglichkeit suchen, ihre Lieblingsspiele zu spielen.