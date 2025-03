Ninja Five-Os (Switch) – Game Review

Ninja Five-O ist ein Action-Plattformer, welches damals von Hudson Soft entwickelt und von Konami im Jahr 2003 für den Game Boy Advance veröffentlicht worden ist. Am 25.02.2025 wurde der Titel für die PS5, PS4, Nintendo Switch und PC wieder veröffentlicht. Wir sind in einen Ninja-Anzug geschlüpft um herauszufinden, warum dieser Titel von damals bis heute derart gepriesen wird. Getestet wurde dieser Titel auf der Nintendo Switch.

Mad Masks

Ninja Five-O ist im Jahr 2003 in unserer PAL-Region unter dem Titel unter Ninja Cop auf dem Game Boy Advance erschienen. Leider bekam der Titel damals nicht die Aufmerksamkeit die er verdient hätte, weswegen die Module sehr rar waren und heute nur noch als teures Sammlerstück zu finden sind. Dass der Titel von Kritikern wie Spielern gelobt wurde, hat Konami nicht vergessen, sodass diese den Titel nun neu für die meisten gängigen Konsolen neu veröffentlicht hat. Wow!

Zudem kann man vor Beginn zwischen der Ninja Five-O und der PAL-Version Ninja Cop wählen. In beiden Abenteuern spielt man den Ninja Joe Osugi, welcher Polizist und zudem auch noch ein Ninja ist. Der Held muss eine Verbrechergruppe, die Mad Masks aufhalten. Die Story wird mit schönen Bildern erzählt, ist aber nicht wirklich notwendig, da man als Ninja und seinen Fähigkeiten einfach loslegen möchte.

Kein A nach B Side-Scroller

In den einzelnen Missionen von Ninja Five-O, welche in alle möglichen Settings (unter anderem einem Flugzeug) stattfinden, müssen nicht nur schwierige Gegner ausgeschaltet, sondern auch deren Geiseln befreit werden. Dabei muss man allerdings sehr gut aufpassen, dass man diese nicht selber killt. Mittels gefundener Schlüssel können Bereiche freigeschalten werden.

Die kreativen Bosse sind eine Liga für sich, da diese nicht nur groß und kreativ gestaltet worden sind, sondern allesamt mit einer eigenen Strategie daherkommen, bei welcher man alle möglichen Tricks anwenden muss. Dabei hat man sich nicht nur von Japan inspirieren lassen, sondern begegnet unteranderem einem Frosch und sogar einen Vampir!

Laser

Die Steuerung von Ninja Five-O ist schnell rauszufinden, da es sich um einen Game Boy Advance-Titel handelt und deshalb nur wenige Tasten belebt sind. Für den Nahkampf eignet sich das Schwert und für entfernte Gegner ist man mit Wurfsternen ausgerüstet. Zudem hat Joe Osugi einen Enterhaken am Gürtel, mich welchem man mit Schwung in höher gelegene Bereiche schwingen kann. Natürlich findet man auf seinem Weg nützliche Upgrades mit welchen man Feuerbälle oder mit einer Laserpistole schießen kann.

Die Neuerungen

Hervorzuheben sind im Port von Ninja Five-O die Neuerungen wie die Rewind-Funktion, welche einen jederzeit das Level zurück spulen lässt, sollte das Spiel-Geschehen nicht so wie geplant gelaufen sein und auch die Möglichkeit an jeder Stelle das Spiel speichern zu können, sodass man an jeder Ort und Stelle die Action wieder aufnehmen kann. Jeder der mit dem Titel draußen unterwegs ist, weiß diese Funktion zu schätzen.

Wie für Ports von Klassikern üblich gibt es auch hier ein Museum, in welchem man die Box-Art, Bedienungsanleitung, Bilder und Skizzen begutachten kann. Auch kann man sich den kompletten Soundtrack anhören.

Pixel und Farben

Ninjas, Monster und die Umwelt sind in Ninja Five-O mit allem was Pixel und Farben nur so hergegeben gestaltet worden. Die Animationen sind detailliert und flüssig. Die Level unterscheiden sich optisch sehr deutlich voneinander. So sahen die besten Titel zu Beginn der 2000er auf den Handhelds aus! Im Port können nun Bildgröße und Filter nach Belieben gewählt werden.

US-Ninja Soundtrack

Der Soundtrack von Ninja Five-O umfasst 12 Titel, welche allesamt im Music Player angehört werden können. Der Soundtrack mag zwar wenige Titel haben, welche aber allesamt sehr unterschiedlich und sehr zur jeweiligen Atmosphäre beitragen. Man scheint hier auch von amerikanischen Ninja Filmen von früher inspiriert worden zu sein!

Fazit zu Ninja Five-O

Ninja Five-O zeigt wie eine perfekte Balance zwischen Plattformer und Kampfspiel auszusehen hat. Zudem hat man sich für viele verrückte Ideen inspirieren lassen. Wie für ein damaligen Handheld Titel typisch, ist das Abenteuer etwas kurz geraten. Für den Wiederspielwert gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade (der schwierigste muss erst freigespielt werden). Mit dem Time Trial Modus wird man zusätzlich gefordert bezwungene Level in noch kürzerer Zeit hinter sich zu bringen.

Wer einen besonderen Retro-Handheld-Titel nachholen möchte, sollte sich Ninja Five-O nicht entgehen lassen. Spieler von damals wissen was wir da bekommen haben. Eines der besten Game Boy Advance Titel ist sehr gut gealtert.

