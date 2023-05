Nintendo Switch Online: Gleich drei neue Super Mario Titel für den Game Boy Advance

Drei Super Mario Klassiker in neuem Gewand.

Nintendo hat soeben die nächsten Titel angekündigt, welche Titel bald zur Nintendo Switch Online Bibliothek für den Game Boy Advance hinzugefügt werden. Es werden keine geringeren als ganze drei Super Mario Titel sein: Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 und Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3. Die drei Titel werden am 26.05.2023 erscheinen.

Die Super Mario Advance Reihe

Bei der Super Mario Advance Reihe handelt es sich eigentlich um vier klassische Super Mario Titel aus den Jahren 1988 bis 1995, welche in den Jahren 2001 bis 2003 auf dem Game Boy Advance in überarbeiteter Form erschienen sind. Man hat dabei die NES und SNES Titel akustisch, optisch und technisch an die Möglichkeiten des Game Boy Advance angepasst. Diese Game Boy Advance Titel haben sich 19 Millionen mal verkauft.

WERBUNG

Der Trailer

Hier der Trailer, welcher zeigt auf was wir uns schon freuen dürfen:

Da die Titel mit ihrer Nummerierung und dessen Inhalten etwas verwirrend sind, haben wir die Inhalte hier kurz zusammengefasst:

Super Mario Advance (2001)

Bei Super Mario Advance handelt es sich um ein überarbeitetes Super Mario Bros. 2, welches 1988 auf dem NES erschienen ist. Dieses Mal kann man neben Super Mario nicht nur Luigi, sondern auch Toad und Peach gesteuert werden konnten. Alle vier Helden verfügen über unterschiedliche Eigenschaften. Das Abenteuer findet hier nicht im Pilzkönigreich, sondern in Subcon statt. Auch gibt es keinen Bowser als Widersacher. Super Mario Bros. 2 (in Japan bekannt unter Super Mario USA) ist eigentlich eine Überarbeitung eines anderen Spieles gewesen war: Yume Kōjō: Doki Doki Panic. Grund hierfür war, dass das originale Super Mario Bros. 2 für den westlichen Markt als zu schwierig eingestuft worden ist. Wer neugierig auf die originale Fortsetzung ist, findet sie ebenfalls auf der Nintendo Switch in der SNES Bibliothek: Super Mario All-Stars in den ” Lost Levels“.

Super Mario World: Super Mario Advance 2 (2001)

Bei Super Mario World: Super Mario Advance 2 handelt es sich um ein überarbeitetes Super Mario World, welches auf dem SNES 1990 erschienen ist. Auch dieses Mal spielt das Abenteuer nicht im Pilzkönigreich. Bowser hat sich dieses Mal die Dinosaurier Insel unter den Nagel gerissen. Dafür bekommt Super Mario hier einen neuen Begleiter: Yoshi!

Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3 (2002)

Bei dem Game Boy Advance Titel handelt es sich um Super Mario World 2: Yoshis Island, welches 1995 auf dem SNES erschienen ist. Dieses Spiel dient als Prequel aller Super Mario Titel und zeigt das bilderbuchmäßige Abenteuer von Yoshi mit Baby Mario. Auch Baby Bowser feierte hier seinen ersten auftritt.

Wo bleibt der vierte Titel der Reihe?

Beim vierten Titel Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (2003) handelt es sich um eine überarbeitete Version des NES-Klassikers Super Mario Bros. 3 von 1988. Der Titel wurde bereits am Tag der Ankündigung, dem 08.02.2023, welcher auch gleichzeitig das Veröffentlichungsdatum der neuen Inhalte gewesen ist, hinzugefügt. Besonders dieser Titel glänzt aufgrund der zusätzlichen Inhalte: die 38 e-Reader Level bei welchen es sich im Nachhinein programmierte Level für Super Mario Bros. 3 handelt und deshalb nicht im Original zu finden sind.

Nintendo Switch Online bisher

Auf der Nintendo Switch sind viele Träume wahr geworden. Auf der aktuellen Nintendo Konsole haben wir mittlerweile Emulatoren von sechs klassischen Konsolen bekommen. Nachdem Emulatoren für NES und SNES Titel samt einer bescheidenen Bibliothek an Titeln beim kostenpflichtigen Nintendo Switch Online Service angeboten worden sind, ist später das selbe für die Nintendo 64 und sogar SEGA Mega Drive erschienen. Allerdings auch mit höheren Kosten für das Abonnement.

Die Bibliotheken

Nintendo Switch Online ist ein sehr launischer Service. Zwar wurden für sämtliche Emulatoren wurde die Bibliothek sukzessive erweitert. Allerdings wurden mit der Zeit manchen Bibliotheken von Nintendo weniger Beachtung geschenkt, sodass die Bibliotheken der NES und SNES Emulator ihre letzten “neuen” Titel letztes Jahr im Juli erhalten haben.

Alle drei Game Boy Advance Titel werden am 26.05.2023 erscheinen.

Quellen: youtube.com via Nintendo DE, wikipedia.org