Nike-Nintendo 64-Sneakers erhalten Erscheinungsdatum und Preis

Der Nintendo 64 ist eine Konsole, auf die viele Gamer große Nostalgie verspüren und die offenbar ausreicht, um ein eigenes Paar Nike-Schuhe, die so genannten Air Max 97-Sneaker, hervorzubringen. Bei den Schuhen handelt es sich um eine neue Version der 1997 erschienenen Air Max 97-Sneaker, mit denen nun ein offizieller Preis und ein Veröffentlichungsdatum verbunden sind.

Die Schuhe, die auf der Nintendo 64-Konsole basieren, werden ziemlich bald veröffentlicht, wie sich herausstellt. Die Air Max 97-Sneaker werden am Mittwoch, dem 25. September, zu einem Preis von 170 USD auf den amerikanischen Markt gebracht. Derzeit findet man die Schuhe noch nicht auf Amazon in unseren Breitengraden. Der Preis ist jedoch normal für Air Max-Sneaker von Nike. Immerhin kosten diese zwischen 150 und 180 Euro auf Amazon.de!

Angesichts der Vorliebe der N64-Fans für die erste 3D-Konsole von Nintendo, die einige der besten Spiele aller Zeiten hervorgebracht hat, könnte dies jedoch ein größerer Verkaufsschlager sein als gedacht. Nike stellt tatsächlich eine anständige Menge themenbezogener Turnschuhe her. Zum Beispiel enthüllte Nike von Stranger Things inspirierte Turnschuhe, die an die Veröffentlichung der dritten Staffel anknüpfen. Außerdem bauten sie Schnürschuhe, die von den Schuhen von Zurück in die Zukunft 2 inspiriert wurden.

Noch keine N64 Mini-Konsole in Sicht, daher könnten die Schuhe ein Verkaufsschlager werden

Die Air Max 97 Sneaker selbst sind eine große Hommage an den Nintendo 64. Aufgrund der verfügbaren Bilder ähnelt das Farbschema der Schuhe stark dem des Controllers. Die Grundfarbe des Schuhs ist grau, genau wie beim Standard-Nintendo 64-Controller. Darüber hinaus sind die Sneaker über die gesamte Länge mit grünen und blauen Mustern versehen, und die Air Max-Einheit ist gelb, was anscheinend auf die Farbe der C-Knöpfe verweist. Über dem Schuh verläuft ein rotes Muster, wobei Rot die Farbe der Starttaste des N64 ist.

Die Zungen der Sneaker würdigen auch den Nintendo 64. Auf der linken Schuhzunge steht “Reset”, während auf der rechten “Power” steht, was ein Hinweis auf die Tasten auf der Konsole selbst ist.

Die Air Max 97-Sneaker sind für Nike nicht unbedingt ein garantierter Erfolg. Angesichts der Tatsache, dass es sich um das einzige Nintendo 64-bezogene Produkt handelt, das derzeit in Reichweite ist und weder die Ankündigung der Spiele der Konsole für Nintendo Switch noch die Ankündigung einer Nintendo 64 Classic Edition enthält, könnte es sich um einen gewaltigen Verkaufsschlager handeln. In Anbetracht dessen können Nintendo 64-Fans ab Mittwoch, zumindest in den USA, ihre Nostalgie der 90er Jahre auf praktische und modische Weise ausleben.

Wir haben bei Nike einmal nachgefragt, wann die Schuhe auch den Weg nach Europa finden.

