In der kommenden Woche, genauer gesagt am 6. September, erscheint Destiny 2 für PlayStation 4 und Xbox One.

Für alle, die das Destiny-Universum noch nicht kennen oder für Fans, die sich vorab bereits einen guten Überblick darüber verschaffen möchten, was Destiny 2 alles zu bieten hat, haben Activision und Bungie einen informativen Trailer veröffentlicht.

