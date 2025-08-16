Neues Multiplayer-Spiel von ehemaligen Naughty Dog-Entwicklern angekündigt

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nach der überraschenden Einstellung von The Last of Us Online durch Naughty Dog melden sich zwei zentrale Entwickler des Projekts mit spannenden Neuigkeiten zurück. Vinit Agarwal, ehemaliger Game Director, und Joe Pettinati, früherer Creative Director, haben ein eigenes Indie-Studio gegründet und arbeiten nun an einem neuen Multiplayer-Spiel, das stark von der Factions-Komponente aus dem ersten The Last of Us inspiriert ist.

Das Aus für The Last of Us Online

Die Entscheidung, The Last of Us Online nicht weiterzuverfolgen, hatte viele Fans enttäuscht. Das Spiel sollte ursprünglich eine eigenständige Erweiterung des beliebten Factions-Modus werden und versprach ein intensives, cineastisches Multiplayer-Erlebnis. Doch Naughty Dog sah sich mit den Herausforderungen eines aufwendigen Live-Service-Modells konfrontiert und entschied sich letztlich gegen die Veröffentlichung. Für viele war dies ein herber Rückschlag, zumal bereits erste Leaks und Konzeptzeichnungen vielversprechend wirkten.

Neues Studio, neue Vision

Jetzt wollen Agarwal und Pettinati das kreative Potenzial, das in dem eingestellten Projekt steckte, in einer neuen Form wiederbeleben. Ihr neues Spiel befindet sich bereits in einem spielbaren Zustand und soll eine Mischung aus actiongeladenem Gameplay und erzählerischer Tiefe bieten – ganz im Stil von Factions, aber als eigenständige IP. Das Entwicklerteam ist bewusst klein gehalten und besteht derzeit aus etwa zehn Personen. Mit Büros in Japan und den USA verfolgt das Studio einen internationalen Ansatz, ohne dabei die kreative Kontrolle aus der Hand zu geben.

Was erwartet die Spieler?

Obwohl noch kein offizieller Titel oder Release-Datum bekannt ist, lassen erste Aussagen der Entwickler darauf schließen, dass das Spiel klassische Multiplayer-Elemente wie Lobbys, Battle Passes und In-Game-Käufe enthalten könnte. Gleichzeitig soll der Fokus auf einer intensiven Spielerfahrung liegen, die nicht nur durch Mechanik, sondern auch durch Atmosphäre und Story überzeugt.

Für Fans von The Last of Us und insbesondere des Factions-Modus könnte dieses neue Projekt genau das sein, worauf sie gewartet haben: ein spiritueller Nachfolger, der das Beste aus dem eingestellten Spiel übernimmt und in einem frischen, unabhängigen Rahmen neu interpretiert.

