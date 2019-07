Amazon Game Studios gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Leyou Technologies und seinem Athlon Games-Label eingeht, um ein kostenloses Herr der Ringe-MMO zu erstellen.

Das Spiel basiert auf J.R.R. Tolkiens literarische Trilogie Herr der Ringe – die Bücher, nicht die Filme – zeigt also möglicherweise einige bekannte Gesichter, die in den Filmen nicht zum Zug kamen. Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch noch keine Story-Details verfügbar, obwohl Amazon bestätigt hat, dass dieses Projekt, für das es kein Veröffentlichungsdatum gibt, nicht mit der TV-Show Herr der Ringe von Amazon identisch ist. Dieses Programm findet im zweiten Zeitalter statt, lange vor den Ereignissen der erschienenen Bücher.

„Das Spiel bietet Fans auf der ganzen Welt ein neues, faszinierendes Spielerlebnis für die epische Erkundung der riesigen Welt von Tolkien“, heißt es in einer Pressemitteilung von Amazon.

Das unbenannte Herr der Ringe-MMO wird für Konsole und PC entwickelt, und Amazon wird das Spiel weltweit vermarkten und veröffentlichen, mit Ausnahme von China. Leyou wird sich dort darum kümmern.

Videospiele-Veteranen sind an der Entwicklung beteiligt

Das Spiel wird von demselben internen Amazon-Studio entwickelt, das auch an seinem New World-MMO aus dem 17. Jahrhundert arbeitet. Zu den Leuten, die am Spiel Herr der Ringe arbeiten, gehören Veteranen, die an großen Online-Spielen wie Destiny, Planetside, WoW, Everquest, Defiance und Rift gearbeitet haben.

Es scheint, dass sich die Pläne für das Herr der Ringe-MMO geändert haben könnten, da ursprünglich berichtet wurde, dass das Spiel „lange Zeit“ vor den Ereignissen von „Herr der Ringe“ in Mittelerde spielt. Es wurde geglaubt, dass das Spiel „Länder, Menschen und Kreaturen, die noch nie zuvor gesehen wurden“ im Tolkien-Universum abdeckt, aber jetzt scheint es, als hätten sich die Dinge verschoben.

Direkte Konkurrenz mit HdR-Online

Das Amazon- Herr der Ringe-MMO wird anscheinend direkt mit dem bestehenden „Der Herr der Ringe Online“, konkurrieren, das bereits 2007 auf den Markt kam und auch auf den Büchern und nicht auf den Filmen basiert. Das Spiel ist bis heute in Betrieb, obwohl es den Besitzer gewechselt hat. Dieses Spiel hat jedoch nie den Sprung zur Konsole geschafft, während Amazon plant, sein Spiel auch auf den Konsolen zu veröffentlichen. Das Spiel von Amazon hat kein Erscheinungsdatum, was darauf hindeutet, dass es nicht in Kürze erhältlich ist. Das heißt, es könnte möglicherweise auf der Xbox Scarlett und PlayStation 5 veröffentlicht werden, obwohl dies nur eine Vermutung ist.

Zusätzlich zu diesem neuen MMO macht Daedelic Entertainment ein Herr der Ringe-Spiel, das sich auf Gollum konzentriert.