PS5 Pro: Erfolgreicher Start auf Amazon

Obwohl die PS5 Pro erst in einem Monat auf den Markt kommt, zeigen die Amazon-Vorbestellungen eine enorme Nachfrage nach der neuen Konsole. Der Einführungspreis von rund 800 Euro sorgte bei der Vorstellung für Diskussionen, doch überraschenderweise ist die aktualisierte Konsole momentan das meistverkaufte Gerät in den Amazon-Verkaufscharts. Sonys 9-minütige technische Präsentation der Konsole enthüllte viele interessante Details, wie einen stark verbesserten Grafikprozessor und das KI-gestützte PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Am Ende der Präsentation wurde der Preis von 799,99 Euro bekannt gegeben – eine Summe, die viele überraschte und skeptisch stimmte.

Viele glaubten, dass dieser hohe Preis für selbst eingefleischte PlayStation-Fans schwer zu akzeptieren wäre. Die aktuelle Nachfrage nach der PS5 Pro spricht jedoch eine andere Sprache. Die zweiwöchige PlayStation-Direct-Exklusivität der Konsole endete letzte Woche, und nun kann die Konsole auch bei Drittanbietern vorbestellt werden. Im US-Store von Amazon haben die Vorbestellungen für die PS5 Pro Platz 7 der meistverkauften Produkte in der Kategorie „Videospiele“ erreicht. Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist das Produkt die meistverkaufte Konsole auf Amazon, was angesichts des zuvor kontroversen Preises überraschend ist.

Folge uns bei Google News

Große Beliebtheit der PS5 Pro auf Amazon

Die Vorbestellungen der PS5 Pro auf Amazon allein könnten vielleicht nicht ausreichen, um die Konsole zu einem riesigen Erfolg zu machen. Aber als größte E-Commerce-Plattform weltweit bietet die Seite dennoch einen guten Hinweis auf die Nachfrage. Auch Einzelhändler bieten Vorbestellungen an, und es wird spannend zu sehen, ob sich dort ein ähnliches Kaufverhalten zeigt.Zwar waren Vorbestellungen bei PlayStation Direct noch Tage nach dem Start verfügbar, was Skeptiker als Zeichen für eine geringere Nachfrage werten könnten. Inzwischen hat Sony jedoch mit Präsentationen der PS5 Pro in Spielen wie Final Fantasy 7 Rebirth und Hogwarts Legacy viel gezeigt. Das könnte erklären, warum viele Spieler die Konsole sofort kauften, als sie bei Amazon erhältlich war.

Experten sagten der PS5 Pro bereits eine erfolgreiche Zukunft voraus.