Neuer Trailer zu My Hero One’s Justice 2

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht, der kürzlich bestätigte spielbare Charaktere wie Gang Orca, Seiji Shishikura, Camie Utsushimi und Kendo Rappa vorstellt.

Zudem zeigt der Trailer den Missionsmodus, in welchen die Charaktere ihre eigenen Agentur wählen und Missionen erledigen können. Auch der Arcade-Modus ist dabei, in dem Spieler originelle Schlachten und Dialoge zwischen den Helden und Schurken genießen können.

Desweiteren gibt es noch einen Story-Modus, in welchem man die Geschichten der Helden als auch der Bösewichte miterleben kann.

My Hero One’s Justice 2 ist für PlayStation 4, Xbox One und Switch am 12. März in Japan und für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam am 13. März weltweit erhältlich.