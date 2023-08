Neue Sonderedition für die Xbox-Controller angekündigt

Seit der Einführung von Xbox Series X und S begeistert das Unternehmen seine Fans kontinuierlich mit neuen kabellosen Controller-Designs über Xbox Design Labs, die es den Spielern ermöglichen, Standard- und Elite-Xbox-Controller nach ihren Vorlieben vollständig zu personalisieren.

Da das mit Spannung erwartete Weltraum-RPG Starfield von Bethesda kurz vor der Veröffentlichung steht, enthüllte Xbox kürzlich den limitierten Starfield-Controller zusammen mit seinem ersten thematischen Headset. In diesem Jahr hat Xbox auch im Bereich Nachhaltigkeit Fortschritte gemacht mit der Einführung des umweltfreundlichen Remix Special Edition-Controllers, der aus wiedergewonnenen Materialien und Rezyklaten hergestellt wird.

Und die Spannung steigt weiter, denn Xbox bereitet sich auf die Veröffentlichung eines weiteren kabellosen Sonderedition-Controllers in diesem Jahr vor. Mit einem auf Twitter geteilten Teaser von nur 15 Sekunden wurde der Stormcloud Vapor-Controller enthüllt. Dieser Controller besticht durch ein elektrisierendes Thema hevor und bietet eine markante marineblaue Farbe mit Wirbeln aus schwarzem, marmorähnlichem Nebel. Alle Daumensticks und Tasten teilen den eleganten marineblauen Farbton, während die Bumper und Trigger eine schwarze Oberfläche aufweisen.

