Neue PS5-Beta bringt Verbesserungen für DualSense-Controller

Sony hat eine brandneue Beta-Version der PS5-Systemsoftware veröffentlicht, die eingeladenen Teilnehmern bereits heute zugänglich ist. Diese Beta enthält nicht nur allgemeine Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, sondern auch aufregende Features, die das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level heben sollen.

Wer kann die PS5 Beta ausprobieren?

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Beta-Version vorerst nur für ausgewählte Teilnehmer in bestimmten Ländern (u.a. Deutschland) verfügbar ist. Sony plant jedoch, das Update in den kommenden Monaten weltweit zu veröffentlichen. Es besteht die Möglichkeit, dass einige Funktionen, die während der Beta-Phase eingeführt wurden, in der finalen Version möglicherweise noch Änderungen erfahren.

Was gibt es Neues?

Eines der Haupt-Highlights dieser Beta ist die Überarbeitung des DualSense Wireless-Controllers. Durch eine Aktualisierung der Gerätesoftware wurden das “Noise Cancelling” und die Lautsprecher-Ausgabe des Controllers erheblich verbessert. Spieler können sich auf ein besseres Klangerlebnis freuen, das die Immersion in die Spielewelt noch intensiver gestaltet.

Besonders interessant ist die Integration neuer Interaktionsmöglichkeiten bei der Bildschirmfreigabe im Vollbildmodus. Jetzt können Spieler nicht nur das Gameplay ihres Gastgebers beobachten, sondern auch aktiv daran teilnehmen. Die Einführung von Zeigern und Emoji-Reaktionen eröffnet spannende Wege, um die Spielerfahrung zu teilen und gemeinsam zu interagieren.

Eine weitere praktische Neuerung betrifft die PS5-Konsole selbst. Spieler können nun die Helligkeit der Power-Kontrollleuchte anpassen, was nicht nur eine ästhetische Verbesserung darstellt, sondern auch die Möglichkeit bietet, die Beleuchtung je nach Umgebung anzupassen.

Quelle: Pressemitteilung