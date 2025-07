Wann startet die nächste Nintendo Direct – mit Final Fantasy 16 & 3D-Super Mario?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Das Wichtigste in Kürze

Hinweise auf Final Fantasy 16 für Switch 2 verdichten sich

Mögliches neues 3D-Super Mario-Spiel für die neue Konsole

Direct-Präsentation könnte noch im Juli 2025 stattfinden

Update vom 12. Juli 2025: Nachdem diese Woche nichts aus der Show wurde, soll es angeblich nächste Woche soweit sein. Das bekräftigt zumindest der Nontendo Podcast.

Update vom 8. Juli 2025: Ein weiterer Insider bekräftigt, dass diese Woche eine neue Nintendo Direct-Show stattfinden wird. Nash Weedle bekräftigte auf X.com (vormals Twitter): „Diese Woche“. Über den Inhalt der Präsentation sagte er nichts.

Ursprünglicher Artikel vom 6. Juli 2025:

Die Spannung in der Nintendo-Community steigt: Laut dem bekannten Insider John Harker wird die nächste Nintendo Direct-Präsentation „nicht mehr lange auf sich warten lassen“. Das verriet er im Gaming-Forum ResetEra, als ein Nutzer nach der nächsten Show fragte. Die Aussage lässt vermuten, dass noch im Juli 2025 eine neue Ausgabe der beliebten Nintendo-Show ausgestrahlt werden könnte. Das würde sich mit früheren Gerüchten decken.

Ein spannendes Gerücht betrifft Final Fantasy 16. In einer neuen Folge von „Letter from the Producer“ auf YouTube deuteten Naoki Yoshida und Kazutoyo Maehiro an, dass eine Portierung für Nintendos neueste Konsole in Arbeit sein könnte. Yoshida sagte mit Blick auf die bisherigen Plattform-Releases: „Nur noch Nintendo-san übrig.“

Das klang ganz danach, als wäre ein Switch-2-Port in Entwicklung. Eine Direct-Show wäre der perfekte Rahmen für die offizielle Ankündigung.

Neues 3D-Super Mario: Jetzt wird’s spannend

Neben dem Square-Enix-Rollenspiel könnte auch ein neues 3D-Super Mario-Hauptspiel für die Switch 2 enthüllt werden. Nintendo-of-America-Präsident Doug Bowser ließ sich im Gespräch mit CNN zwar nicht direkt in die Karten schauen, meinte aber:

„Bleiben sie dran … wir haben eine lange Liste an Franchises, die ihren Weg auf die Plattform finden werden.“

Diese Aussage wird als starker Hinweis auf ein neues Super Mario-Abenteuer gewertet – möglicherweise sogar ein Nachfolger zu Super Mario Odyssey. Der Zeitpunkt würde passen: Die Switch erschien im März 2017, Odyssey folgte im Oktober. Könnte ein neuer 3D-Mario ebenfalls im Herbst der Switch 2 erscheinen? Was dagegenspricht ist Donkey Kong Bananza. Immerhin war zumindest ein Teil der Entwickler-Belegschaft von Odyssey daran beteiligt. Andererseits erschien das letzte große 3D-Super Mario vor 8 Jahren.

Nintendo Direct im Juli? Alles spricht dafür!

Die Anzeichen verdichten sich: Nintendo nutzt regelmäßig den Sommer, um neue Spiele und Hardware vorzustellen – oft auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Der Insider John Harker gilt in der Szene als glaubwürdige Quelle, und seine Aussage passt zeitlich zu früheren Nintendo-Direct-Timings. Ein genaues Datum steht zwar noch aus, aber ein Nintendo Direct-Termin noch im Juli 2025 gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich.

Ob Switch-2-Spiele wie Final Fantasy 16, ein neues Super Mario oder vielleicht sogar Metroid Prime 4, dass längst überfällig ist. Die nächste Nintendo Direct könnte ein echter Höhepunkt werden. Sollte der Leak stimmen, erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr über die Zukunft von Nintendo. Fans sollten also aufmerksam bleiben – die Show könnte bald angekündigt werden.

