Welche Konsole war in Würfelform und violett?

Richtig! Der Nintendo Gamecube. Das die Farbe Lila/Violett bei den heutigen Konsolen nicht mehr so gut ankommt verwundert zwar nicht, aber für unterwegs wird man schon das richtige zum Anziehen haben. Denn dann (und nur dann) passt es auch, dass Nintendo den Nintendo 2DS XL zukünftig auch in Lila ausliefert. So wie früher der Gameboy Advance. Sogar der GLEICHE Farbton…

Als aufrichtiger DailyGame-Leser sollte man jedoch die weiß/orange Version kaufen…

Kauftipp:

New Nintendo 2DS XL Weiß + Orange bei Amazon.de für EUR 143,99 bestellen

Bereits Ende September sollen die beiden Modelle des Handhelds in Lila und Silber gemeinsam mit Mario Kart 7 im Bundle ausliefert werden. Ohne zusätzliche Kosten!